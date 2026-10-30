Rocío Oliva recordó su relación con Maradona, contó cómo fue su despedida y cuestionó lo que pasó en el juicio

En una entrevista a La Nación con Nieves Otero, Rocío Oliva, expareja de Diego Maradona, se refirió a los recuerdos que conserva de esa relación, contó cómo sigue el juicio por la muerte del exfutbolista y habló de su presente laboral y sentimental, con proyectos vinculados al fútbol femenino y planes de boda con Néstor Ortigoza

Aunque actualmente está alejada de la televisión tradicional, Oliva continúa vinculada al deporte, participa de un programa de streaming y está enfocada en sus academias de fútbol femenino. Además, confirmó que está comprometida con Néstor Ortigoza y que la pareja evalúa casarse en 2027.

En la entrevista, Oliva explicó que participará de un homenaje a Maradona por su cumpleaños, organizado por el canal de streaming en el que trabaja. Si bien reconoció que no suele formar parte de este tipo de iniciativas, aceptó la invitación porque considera que será un momento especial.

"Nervios no. Sí nostalgia; más allá de lo que significa él para los argentinos, fue alguien muy especial para mí, en mi vida", expresó sobre la actividad.

La exfutbolista también contó que prefiere mantener sus recuerdos en el ámbito privado antes que compartirlos en las redes sociales. "No soy partidaria de exponer los recuerdos en redes porque él no lo ve, pero sí lo recuerdo", señaló.

En ese sentido, recordó que al exfutbolista le gustaba celebrar su cumpleaños rodeado de sus afectos, incluso durante los años en que vivían en Dubái. "Siempre estábamos afuera en su fecha; Dubai era lejos de todo, pero siempre había algún amigo que iba por allá para no perderse el momento y estar con él en ese día", relató.

Oliva también reflexionó sobre la presencia de Maradona en la vida cotidiana de los argentinos y sobre cómo su figura continúa ligada a su propia historia. "Cuando la gente me ve, me relaciona automáticamente", comentó.

Consultada sobre si había podido despedirse de él, respondió: "Sí. Me despedí a mi manera, tranquila en el cementerio, y después pude continuar". Y agregó: "La vida sigue y uno se queda con los mejores recuerdos vividos, usando todo eso para su propia experiencia de vida; son cosas que me forjaron como mujer y en mi carácter".

Entre los aprendizajes que conserva de su relación, destacó especialmente la cercanía que Maradona tenía con la gente. "Lo cariñoso que era y la forma de darse a cada persona que le pedía una foto en la calle o lo saludaba", recordó.

Oliva también se refirió al proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias de la muerte del exfutbolista. Según contó, sigue el desarrollo del caso a través de la televisión y las redes sociales, y espera que la Justicia llegue a una resolución adecuada.

"Confío en que serán serios, harán un gran trabajo y tomarán la mejor decisión, y será justicia para Diego", afirmó.

Además, cuestionó lo ocurrido anteriormente en el proceso judicial, en referencia a la separación de una jueza, y manifestó su expectativa de que esta vez el procedimiento se desarrolle correctamente.

"Creo que ahora estarán obligados a hacer las cosas bien, aunque debería ser su deber siempre", sostuvo.

Sobre su relación actual con el entorno familiar de Maradona, Oliva explicó que mantiene un contacto ocasional con algunas de sus hermanas, aunque ya no forma parte de ese círculo. "Hablo con alguna que otra hermana cada tanto, un saludo cordial, pero no estoy con ellos; mi vida ya está alejada de todo ese mundo y del ambiente", señaló.