Reflotan la escandalosa separación de Eunice Castro y sale a la luz un llamativo dato sobre Jorge Rama y Susana

La comparación que hizo Jorge Rial entre Susana Giménez y la China Suárez volvió a poner sobre la mesa algunos de los romances más polémicos de la diva de los teléfonos. El periodista sostuvo días atrás que "la China Suárez de los 70 era Susana", en alusión a las parejas de hombres comprometidos que marcaron distintas etapas de su vida, y la conductora no tardó en responder. "Puede ser que sí. Pero no creo, porque no tiene carisma. Es preciosa, pero muy aburrida", lanzó a su regreso a Argentina.

La polémica siguió creciendo en los programas de espectáculos de la vecina orilla. En Pasó en América (América TV) armaron un informe para analizarla y fue allí donde sorprendió la aparición de Eunice Castro. La uruguaya estaba casada con Jorge Rama cuando el empresario comenzó su mediática relación con Susana Giménez, un escándalo que marcó la farándula de mediados de los 2000 y que terminó impulsando la carrera de la modelo en Argentina., primero en Bailando por un sueño y luego en teatro.

Para profundizar en la historia sentimental de Susana y poner en contexto la comparación que había hecho Rial, el programa emitió un informe que incluyó un viejo reportaje que Eunice había dado a la revista Caras. Allí recordaba que llevaba cuatro años de matrimonio y aseguraba que la relación marchaba bien hasta que vio la famosa portada en la que aparecía Jorge Rama junto a la diva.

"¿Hasta que viste la revista Caras?", le preguntaban en aquella entrevista mientras le mostraban la tapa con su entonces marido acompañado por quien luego sería su nueva pareja. Eunice asentía con una sonrisa incómoda.

Tras el informe comenzó el debate en el estudio. Augusto Tartúfoli (conocido como Tartu) aseguró que lo que más había molestado a Susana de las declaraciones de Rial era la comparación con la China Suárez, aunque enseguida fue más allá. "En realidad fue una Tatiana toda la vida", disparó el conductor.

Ante la sorpresa del resto del panel, justificó su postura recordando precisamente el caso de Eunice Castro. "¿No vimos recién a Eunice? Ella estaba con Jorge Rama, que fue pareja de Susana hace menos de veinte años. No estamos hablando de los setenta, sino de los 2000", señaló.

Sabrina Rojas, por su parte, definió a Susana como una mujer "muy seductora", lo que derivó en otro de sus romances más comentados: la relación con Carlos Monzón durante el rodaje de La Mary, cuando el boxeador aún estaba casado con Pelusa García.

En ese momento, Guido Záffora recordó que la relación entre ambos fue muy intensa y también estuvo marcada por episodios de violencia posteriores. Rojas, en tanto, sostuvo que Susana siempre contó que Monzón le había dicho que estaba separado antes de comenzar el vínculo.

"Con Eunice Castro usó la misma excusa", intervino Tartu. Záffora salió entonces en defensa de la conductora y apuntó directamente contra Rama. "Era un ilegal absoluto en todo sentido. Era un desprolijo. Para mí le mintió a Susana", opinó.

El panelista agregó que la diva atravesaba un momento muy vulnerable tras su separación de Jorge "Corcho" Rodríguez y que el empresario uruguayo "le vendió una película que no era".

La charla derivó entonces en un dato poco conocido sobre Rama. Según reveló Tartu, en las primeras salidas con Susana se presentaba vestido de piloto de avión, pese a que no ejercía esa profesión. "La familia tenía inversiones en una línea aérea uruguaya y ella decía: 'Estoy saliendo con un piloto, la familia es dueña de aviones'. Susana se comió eso", afirmó.

Para cerrar, los panelistas coincidieron en que, más allá del dolor personal que atravesó en aquel momento, el escándalo terminó impulsando la carrera de Eunice Castro en Argentina.

"Hace el Bailando con Marcelo Tinelli y empieza a trabajar con Gerardo Sofovich", resumió Záffora, mientras recordaban cómo una historia que parecía haber quedado en el pasado volvió a instalarse casi veinte años después por una comparación que encendió nuevamente la farándula argentina.