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"Que sea un papá para todo el Uruguay": el emotivo mensaje de Lucila Rada tras la muerte de su padre

"Luchó como un gladiador durante 30 días. Es el tipo que más le gustaba vivir del mundo", señaló la hija del cantante durante el velorio. Además, agradeció las muestras de cariño con su familia.

El País
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27/08/2026, 19:40
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Lucila Rada junto a la vicepresidenta Carolina Cosse en el velatorio de Ruben Rada.
Lucila Rada junto a la vicepresidenta Carolina Cosse en el velatorio de Ruben Rada.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Lucila Rada, hija de Ruben, destacó que su padre "luchó como un gladiador durante 30 días". "Es el tipo que más le gustaba vivir del mundo. Por esas ganas que tenía de vivir (que) lo tengan en sus corazones y lo hagan vivir por siempre. Que le transmitan su música y humanidad y el esfuerzo de vida a sus hijos", señaló en rueda de prensa durante el velatorio.

"Que todas las personas que estén en la cama, deprimidas o tristes escuchen sus canciones y lean su historia y sirva para algo. Que sea un papá para todo el Uruguay para siempre. Gracias", dijo emocionada.

El video de Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y León Gieco cantando "Muriendo de plena" en el velorio de Ruben Rada

Por otro lado, expresó: "Este momento un poco lo imaginamos toda la vida, pero es más. Él no hablaba mucho de eso (la muerte). Él hablaba de la vida, está esa canción (´Cuando yo me muera´). Se dieron todas las emociones, llanto, aplausos. La cantidad de amigos, músicos, niños, todo. Eso significó, un sostén", señaló sobre los mensajes de cariño y apoyo de la población.

"Estamos como en una nube de pedos. Perdón las palabras. En algún momento caeremos y podremos hablar con todos ustedes, contando anécdotas, mirando videos. Gracias por registrar este momento que es histórico. Gracias es la palabra generalizada", aseguró.

Por último agradeció a quienes asistieron al velorio e hicieron fila "bajo la lluvia y con frío" para despedir a su padre. El cortejo partirá el viernes hacia el Cementerio del Norte, donde se encuentran familiares del cantante.

Velorio de Ruben Rada.
Velorio de Ruben Rada.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Velorio de Ruben Rada en el Palacio Legislativo, en vivo: canto, baile y lágrimas en el último adiós al artista

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