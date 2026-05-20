Phil Collins reapareció en público junto a Rod Stewart meses después de revelar su complejo estado de salud

El músico británico Phil Collins reapareció públicamente el pasado 14 de mayo durante la celebración por los 50 años de The King’s Trust, la organización benéfica impulsada por el rey Carlos III. El evento se realizó en el Palacio de Buckingham y reunió a distintas figuras vinculadas históricamente con la institución.

El músico detrás de éxitos como "In the Air Tonight", "Sussudio" y "Another Day In Paradise" asistió acompañado por su exesposa Jill Collins y compartió la jornada con el cantante Rod Stewart y la modelo Penny Lancaster, quien luego relató detalles del encuentro a través de sus redes sociales.

“A pesar de los aguaceros torrenciales, que no parecieron apagar los festejos, Phil y yo estuvimos muy orgullosos y honrados de estar allí”, escribió Lancaster en Instagram. También contó que durante la celebración mantuvieron algunos momentos privados con el rey Carlos III, quien “parecía genuinamente complacido” de reencontrarse con Collins.

Según recordó la modelo británica, el exlíder de Genesis fue el primer embajador de la organización hace 40 años y previamente integró su consejo de administración. Durante el evento, además, coincidieron con distintas personalidades y viejos conocidos vinculados a la institución.

The King’s Trust, anteriormente llamada The Prince’s Trust, fue creada en 1976 por el entonces príncipe Carlos y desarrolla programas de apoyo para jóvenes en situación vulnerable, especialmente en áreas vinculadas a educación, empleo y desarrollo personal.

En la misma publicación, Lancaster adelantó que trabaja junto a Collins en una subasta benéfica que se realizará en noviembre en Londres junto a Julien’s Auctions. Según explicó, pondrán a disposición “cientos de artículos” pertenecientes a los archivos personales del músico y buscarán que otras figuras también donen objetos especiales para ampliar la colección.

Todo lo recaudado será destinado a The King’s Trust. Además, Lancaster reveló que Collins diseñó una camiseta especial cuyos ingresos también serán donados a la organización. “Si no conocen el increíble trabajo que hace The King’s Trust para ayudar a jóvenes, tómense un minuto para investigarlo”, escribió.

Phil Collins y Rod Stewart. Foto: Captura de Instagram @penny.lancaster.

La aparición pública de Collins ocurre meses después de que hablara abiertamente sobre su estado de salud. En enero de este año, durante una entrevista para el pódcast Eras de la BBC, el músico contó que actualmente necesita asistencia permanente para controlar su medicación y atravesar distintos problemas físicos.

“Tengo una enfermera conmigo las 24 horas para asegurarme de tomar correctamente los medicamentos. He tenido problemas con la rodilla. Todo lo que podía salir mal, salió mal”, comentó entonces el artista, que hoy tiene 75 años.

Desde el cierre de la gira despedida de Genesis en 2022, Collins redujo considerablemente sus apariciones públicas, aunque continúa participando en proyectos vinculados a causas benéficas y a su legado artístico.