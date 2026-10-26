Periodista uruguayo celebró triunfo de Lula da Silva en Brasil: "Son horas de enorme alegría"

El periodista y relator deportivo Javier Máximo Goñi celebró el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil. A través de su cuenta de X, el histórico comunicador uruguayo expresó su alegría por el resultado del balotaje y compartió una reflexión sobre la democracia, la movilización popular y las disputas ideológicas.

"Con respeto a casi todos. Son horas de enorme alegría. La sórdida batalla cultural no pudo destruir a gran parte del pueblo movilizado. Y por ende a las Instituciones democráticas. A descansar con alivio y prepararse para otras contingencias que agravarán malos perdedores", escribió Goñi desde su cuenta de la red social X.

En otra publicación, el relator mantuvo su espíritu de celebración con un segundo mensaje, acompañado por una imagen histórica del líder del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño.

"Las ideas movilizan, ilustran y enriquecen. La impronta de los líderes, elegidos por el pueblo, define", manifestó.

Las publicaciones se inscriben en una etapa en la que Goñi ha comenzado a expresar con mayor libertad sus posiciones políticas, una faceta que durante buena parte de su extensa trayectoria en los medios había mantenido en un segundo plano frente a su actividad como periodista deportivo.

En las últimas elecciones nacionales de Uruguay, el comunicador respaldó públicamente la candidatura de Yamandú Orsi, del Frente Amplio, que finalmente resultó electo presidente.

Con respeto a casi todos. Son horas de enorme alegría. La sórdida batalla cultural no pudo destruir a gran parte del pueblo movilizado. Y por ende a las Instituciones democráticas. A descansar con alivio y prepararse para otras contingencias que agravarán malos perdedores. https://t.co/jcyCvZvKY9 — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) October 26, 2026

Incluso, su nombre llegó a manejarse en círculos del gobierno como posible director de las radios públicas. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y finalmente no se alcanzó un acuerdo para concretar su designación.

Con décadas de trayectoria y una voz inconfundible para varias generaciones de aficionados al fútbol, Javier Máximo Goñi continúa vinculado al periodismo deportivo, aunque en los últimos tiempos ha atravesado importantes cambios profesionales.El año pasado se desvinculó de Radio Oriental, emisora en la que desarrolló una extensa etapa de su carrera. Durante la temporada 2026 estuvo al frente de transmisiones deportivas a través de la plataforma Fútbol al Máximo, manteniendo su vínculo con las narraciones futbolísticas.

Las ideas movilizan, ilustran y enriquecen. La impronta de los líderes , elegidos por el pueblo , define. pic.twitter.com/qYgHL3SfLK — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) October 26, 2026

Además, durante el Mundial de 2026 alcanzó un acuerdo con las radios públicas para relatar algunos de los encuentros más importantes del torneo desde los escenarios de Estados Unidos y México.

Goñi también integra el equipo de VTV, donde participa del programa Sin piedad, otro de los espacios en los que mantiene su presencia televisiva.