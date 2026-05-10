Periodista denuncia amenazas de muerte de hinchas de Universitario, club peruano que jugará con Nacional

El periodista deportivo Valentín Fletcher denunció haber recibido amenazas de muerte e intimidaciones desde números de origen peruano luego del partido entre Nacional y Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. El comunicador, integrante de Las voces del fútbol, apuntó que la situación se desencadenó tras cuestionar el arbitraje del partido en Lima y afirmar que el desempeño del juez había configurado “un despojo” para los tricolores, que perdieron 2 - 4 aquella noche.

La polémica se centró especialmente en una jugada en la que el futbolista peruano Caín Fara pudo haber sido expulsado, aunque permaneció en cancha y posteriormente convirtió el primer gol de Universitario. A partir de esos comentarios, Fletcher comenzó a recibir mensajes intimidatorios en su teléfono desde distintos números con característica de Perú.

El periodista reveló la situación mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde explicó que decidió comunicarse directamente con el administrador de Universitario, Franco Velazco, debido a que algunos de los mensajes intentaban vincularlo con las amenazas.

“Hablé con el administrador de Universitario, Franco Velazco, ya que varias de las amenazas que he recibido en los últimos días intentaban vincularlo a él. Velazco me negó su participación y me informó que también recibió amenazas en su país”, escribió Fletcher.

Valentin Fletcher Estefania Leal/Archivo El Pais

El comunicador agregó que desde el área de seguridad del club peruano también se contactaron con él para interiorizarse sobre lo ocurrido y condenar la situación. Fletcher aseguró que agradeció la preocupación de las autoridades de Universitario y sostuvo que mantiene su intención de cubrir normalmente la revancha en Montevideo, el 20 de mayo.

Durante su participación en Las voces del fútbol, programa emitido por Canal 5, el periodista volvió a referirse al episodio y dejó en claro que no modificará su trabajo periodístico pese a las amenazas recibidas.

“A las autoridades de Universitario les dije que si a mí me pasa algo, ustedes son responsables”, afirmó al aire. Y enseguida ratificó: “Voy a ir al hotel y voy a hacer la cobertura”.