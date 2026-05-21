“Penan los equipos uruguayos en la Copa”; el duro comentario de periodista argentino sobre Nacional y Peñarol

El periodista argentino Sergio Rek dio una contundente opinión sobre el presente internacional de los clubes uruguayos al asegurar que el nivel del fútbol local atraviesa uno de sus momentos más bajos en su historia. Los comentarios surgieron durante una emisión de Jogo Bonito, el programa que conduce por FM Late, mientras repasaban las tablas de posiciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La discusión comenzó cuando los panelistas observaron la situación de Nacional y Peñarol en la Libertadores. Nacional aparece con apenas cinco puntos en su grupo, mientras Peñarol marcha último con dos unidades, un panorama que sorprendió a los conductores del ciclo.

“Qué bajo está el fútbol uruguayo", dijo Rek "Te iba a decir. Penan los equipos uruguayos en las copas”, comentó uno de los integrantes del programa. Rek coincidió con el análisis y remarcó lo llamativo que resulta ver a “los dos grandes de Uruguay últimos” en sus respectivas zonas.

La salida de Nacional tras haber igualado sin goles ante Universitario. Foto: Estefanía Leal.

El repaso también incluyó a otros equipos uruguayos que participan en torneos continentales. Según señalaron en el programa, tanto Juventud de Las Piedras como Boston River están “quedando fuera de todo” en la Copa Sudamericana.

La excepción para Rek fue Montevideo City Torque. El periodista destacó la campaña del equipo ciudadano y llegó a definirlo como “el mejor de todos los uruguayos”, al valorar su posición de liderazgo en su grupo de la Sudamericana.

La repercusión continuó luego en redes sociales, donde Rek profundizó su mirada sobre el presente del fútbol uruguayo. En un intercambio con la periodista Ana Inés Martínez, escribió: “Hoy lo hablamos Anita en mi programa Jogo Bonito Media. El nivel del fútbol uruguayo, salvo honradas excepciones, es de lo más bajo de su historia”.

Hoy lo hablamos Anita en mi programa @JogoBonitoMedia. El nivel del fútbol uruguayo, salvo honradas excepciones, es de lo más bajo de su historia. https://t.co/nVUfeNhANS — Sergio Rek (@SergioRek) May 21, 2026

Las declaraciones rápidamente generaron comentarios entre hinchas y usuarios uruguayos.