Patricia Madrid opinó de Nacho Álvarez como jefe y reveló por qué "Santo y Seña" la llevó "a un límite"

El paso de Patricia Madrid por el streaming Zona de Inconfort dejó distintos relatos sobre su vida y su carrera. La periodista volvió a contar que es hija adoptiva y recordó que sus padres estuvieron cuatro años en lista de espera antes de que ella llegara a sus vidas en 1984. Según explicó, esa historia marcó profundamente su personalidad.

"La búsqueda de la verdad es algo que me atraviesa a lo largo de la vida. Siempre sentí que viví con verdad, mis viejos nunca me mintieron", expresó.

También reveló que de niña soñaba con ser arqueóloga, influenciada por la pasión de su padre por los dinosaurios y los documentales de National Geographic. Más adelante repasó algunas de las investigaciones que marcaron su carrera, como las vinculadas al exvicepresidente Raúl Sendic y, más recientemente, el caso de la camioneta del presidente Yamandú Orsi.

En otro tramo de la entrevista también explicó por qué aceptó participar en MasterChef Celebrity (Canal 10) en 2021. Contó que la decisión respondió a una estrategia para mostrar una faceta más relajada de su personalidad y alejarse, al menos por un tiempo, de la imagen exclusivamente seria y combativa que el público tenía de ella como periodista de investigación.

"Ninguna de las decisiones de mi carrera fueron al azar. Todas tienen un motivo atrás. MasterChef también lo tuvo", aseguró la hoy conductora de Puesta a punto (Canal 12).

Uno de los pasajes más interesantes de la charla llegó cuando habló de los jefes que más marcaron su carrera. La periodista destacó especialmente a Claudio Romanoff, a quien definió como "maravilloso" y "un periodista de raza".

"Siempre le voy a agradecer porque me ayudó a pensar, a razonar la realidad que nos rodea y esa es la mejor forma de transmitirla", afirmó. Incluso reconoció, entre risas, que ambos llegaron a "sacarse canas verdes".

Patricia Madrid en la conducción de "Puesta a punto", el nuevo programa de Teledoce. Foto: @puestaapunto12

En ese mismo plano ubicó a Ignacio Álvarez, con quien trabajó en Santo y Seña (Canal 4). Según contó, ambos fueron los dos jefes que lograron llevarla "a un límite" que terminó impulsando su crecimiento.

"Cuando ves que del otro lado se te dan oportunidades y te desafían a ver hasta dónde vas", explicó. "De ambos me quedaron muy buenas enseñanzas", resumió.

Sobre su experiencia junto a Álvarez, recordó que llegó al programa luego de desempeñarse en el área de investigación de El Observador y que el principal desafío era trasladar ese trabajo al lenguaje televisivo.

"Lo que me pasó con Santo y Seña fue que mucho de lo que había aprendido en diario fue por lo que Nacho me convoca para hacer el programa. Yo tenía que aprender más la parte audiovisual, de comunicación, a nivel de televisión, que era otro desafío muy grande", relató.

Madrid aseguró que aquella etapa le permitió identificar prácticas que decidió incorporar a su forma de trabajar y otras que prefirió dejar de lado. "Pude ver cosas que me gustaron y otras que no. Algunas las tomé para incorporarlas en mi vida; otras dije: 'Esto no lo haría ni loca'", sostuvo.

A pesar de esas diferencias, hizo un balance positivo de su paso por el ciclo. "Fue una etapa que me permitió crecer en muchos sentidos, desde lo económico, lo personal y lo profesional. No reniego de esa etapa ni de ninguno de mis trabajos", concluyó.

