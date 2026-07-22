Duro descargo de Patricia Madrid contra María Fernanda Souza por negarse a una entrevista desde hace un año

La periodista Patricia Madrid dedicó un contundente editorial de Así nos va (Radio Carve) a cuestionar a la directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, María Fernanda Souza, por haberse negado durante más de un año a conceder una entrevista en el programa radial, pese a los reiterados pedidos de la producción.

En una intervención de varios minutos este lunes, la conductora reconstruyó las gestiones realizadas desde mayo de 2025 para entrevistar a la jerarca, designada por el actual gobierno en el Ministerio encabezado por Edgardo Ortuño.

"Voy a empezar Así nos va contándoles una historia", introdujo Madrid, antes de explicar que, como ocurre con cada cambio de administración, el programa buscó entrevistar a los nuevos jerarcas para conocer sus prioridades y planes de gestión. "De eso se trata en parte la tarea del periodismo en una sociedad: controlar a quienes ejercen el poder", afirmó.

Madrid relató que el primer contacto con los encargados de comunicación del Ministerio de Ambiente se produjo en mayo de 2025 para gestionar la entrevista con Souza. Según explicó, la primera respuesta fue que la directora estaba engripada y luego que su agenda se encontraba ocupada por viajes oficiales. Sin embargo, señaló que, mientras rechazaba la invitación de Así nos va, la jerarca sí concedía entrevistas a otros medios. La periodista recordó que Souza habló con la agencia EFE, el programa Justos y pecadores de Radio Uruguay, una nota de tapa a revista Galería, La Diaria, Canal 5 y el programa de streaming Topic, entre otros espacios.

Pese a ello, aseguró que el equipo del programa insistió "cada 15 días" durante más de un año, conservando el registro de todas las solicitudes. Pero en todos los casos, Madrid y su equipo recibió respuestas negativas. "Que la agenda, que los viajes...", reprodujo Madrid los rechazos a la invitación periodística.

Como parte de su editorial, Madrid enumeró las numerosas misiones internacionales en las que Souza representó a Uruguay desde el inicio de su gestión. Mencionó viajes a Barbados, Alemania, México, Estados Unidos y Brasil durante 2025, en el marco de reuniones vinculadas al cambio climático, incluida la PreCOP y la COP30. También recordó nuevas participaciones internacionales en 2026, con actividades en Berlín, Copenhague y nuevamente Bonn, en Alemania. Para la conductora, todos esos antecedentes reforzaban el interés periodístico por conocer de primera mano cuál era la estrategia del país frente al cambio climático.

Madrid reveló que el último intento para concretar la entrevista ocurrió la semana pasada y volvió a recibir una respuesta negativa, esta vez argumentando que Souza se encontraba afectada por una situación menor ocurrida en redes sociales. Aunque no lo nombró, seguramente se trataba del furcio viral que cometió Souza en la nota a Topic, cuando aseguró que las represas hidroeléctricas "se prendían" con combustible. Al día siguiente, dijo, la directora volvió a conceder una entrevista a La Diaria, hecho que motivó el editorial.

"A Souza le puede gustar o no la forma en la que yo ejerzo el periodismo. Me da exactamente igual", expresó Madrid.

La periodista sostuvo que el problema trasciende esas eventuales diferencias y recordó que la directora ocupa un cargo público. "Lo que Souza no debería ignorar es que por su cargo, el de servidora pública, se debe a toda la ciudadanía, a la que votó este gobierno y a la que no lo votó. Todos merecen ser informados", afirmó.

Madrid extendió además sus cuestionamientos al Ministerio de Ambiente y al ministro Ortuño. Aseguró que la cartera quedó "rehén de los deseos personales de alguien que elige, según su conveniencia, con quién habla y con quién no", y señaló que incluso cuando el programa propuso entrevistar a otro representante del ministerio para abordar los temas de cambio climático, tampoco obtuvo respuesta.

Finalmente, vinculó el episodio con las dificultades de comunicación que enfrenta el gobierno.

"¿Por qué se queja este gobierno de que tiene problemas de comunicación? ¿Somos los medios los que generamos esos problemas? Este es un ejemplo de que efectivamente tienen problemas de comunicación. Se buscan los problemas ellos solos", concluyó.

María Fernanda Souza. Foto: Ministerio de Ambiente.

Al compartir el video en su cuenta de X, Madrid comentó: "Esto es lo que pasa cuando solicitas una entrevista por más de un año y del otro lado no se comprende a cabalidad el concepto de servidor público".