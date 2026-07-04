"Prender las represas": viralizan furcio de María Fernanda Souza sobre la matriz energética y encienden polémica

Una entrevista concedida por la directora nacional de cambio climático, María Fernanda Souza, al canal de streaming Topic en octubre pasado volvió a instalarse en las redes sociales luego de que distintos usuarios compartieran un fragmento en el que la jerarca comete un error al explicar la transformación de la matriz energética uruguaya.

El recorte fue difundido inicialmente por el usuario de X Martín Fitz, quien acompañó el video con críticas hacia la funcionaria. Horas después, el periodista Juanchi Hounie replicó las imágenes y escribió: "Pasamos de un modelo en base a energía hidráulica, pero que requería prender las represas y eso requería quemar combustibles fósiles, a un modelo de molinos de viento. Directora Nacional de Cambio Climático. Say no more", dijo en referencia a las represas claramente "no se prenden" con ningún otro combustible que no sea el agua.

“Pasamos de un modelo en base a energía hidráulica, pero que requería prender las represas y eso requería quemar combustibles fósiles, a un modelo de molinos de viento”.



Directora Nacional de Cambio Climático.



Say no more. pic.twitter.com/zarlIId3Dw — Juanchi Hounie (@JuanchiHounie) July 4, 2026

A partir de esas publicaciones, decenas de usuarios cuestionaron a Souza. Algunos apuntaron al error técnico de la frase y otros reflotaron críticas de larga data sobre su designación al frente de la Dirección Nacional de Cambio Climático, al señalar que es hija de la senadora y exconductora Blanca Rodríguez. También reaparecieron cuestionamientos sobre los viajes que ha realizado desde que está en el cargo a conferencias internacionales sobre cambio climático como representante de Uruguay.

El fragmento viral corresponde a una explicación más extensa sobre el cambio climático, el efecto invernadero y las políticas de mitigación. Durante la entrevista, Souza explicó que los gases de efecto invernadero son necesarios para mantener una temperatura compatible con la vida, pero sostuvo que desde la Revolución Industrial la actividad humana incrementó significativamente sus emisiones mediante la quema de carbón, los procesos industriales, el transporte y otras actividades productivas. "Eso genera un aumento en la temperatura global de la Tierra que después de cierto umbral lo vuelve incompatible con la vida humana", consideró.

Luego señaló que ese aumento provoca un incremento de la temperatura global y explicó que existen dos grandes estrategias para enfrentar el fenómeno: reducir las emisiones y aumentar la captura de dióxido de carbono mediante árboles y humedales.

Fue al ejemplificar las medidas de mitigación cuando pronunció la frase que originó la polémica.

"Lo que hicimos en Uruguay con la transición energética, que pasamos de un modelo de producción de energía en base a energía hidráulica, pero que requería prender las represas, eso requería quemar combustibles fósiles, a un modelo de molinos de viento", expresó.

María Fernanda Souza. Foto: Ministerio de Ambiente.

La aclaración de María Fernanda Souza: "Tuve un furcio"

Frente a la repercusión que tuvo el video, Souza publicó un mensaje en su cuenta de X en el que reconoció el error, aunque también con falta de precisión respecto a la fecha de la nota. Porque la jerarca la dató de "hace más de un año", pero Topic compartió el video de la entrevista el 25 de octubre de 2025. Fue realizada por la periodista Sofía Romano.

"Está circulando un recorte de una entrevista de hace más de un año. En ese fragmento tuve un furcio y dije 'represas' cuando quise decir 'centrales'", escribió en referencia a las centrales que UTE encendía en momentos de déficit hídrico. En ese caso si funcionaban con gas oil o full oil.

La jerarca agregó que el concepto que pretendía transmitir era otro. "Lo sustantivo es que cuando la generación hidroeléctrica no alcanzaba, Uruguay debía recurrir a generación térmica con combustibles fósiles. La incorporación de energía eólica redujo significativamente esa dependencia y fue parte de una transformación histórica de nuestra matriz eléctrica", afirmó.

Está circulando un recorte de una entrevista de hace más de un año. En ese fragmento tuve un furcio y dije “represas” cuando quise decir “centrales”.



Lo sustantivo es que cuando la generación hidroeléctrica no alcanzaba, Uruguay debía recurrir a generación térmica con… — María Fernanda Souza (@MaFerSouza_) July 4, 2026

La respuesta de Souza también generó apoyos. Diversos usuarios sostuvieron que el episodio corresponde a un lapsus verbal y recordaron que la jerarca posee formación especializada en políticas ambientales y cambio climático, incluyendo estudios de posgrado en el Reino Unido.

