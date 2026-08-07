Conductor de "Subrayado" criticó el paro de maestros y generó un fuerte debate: "No tiene sentido"

La jornada de paro convocada por Ademu Montevideo este jueves no solo generó cambios en el funcionamiento de las escuelas públicas de la capital. También abrió un debate en redes sociales, donde uno de los que expresó públicamente su postura fue Danilo Tegaldo.

El conductor de Subrayado Tarde (Canal 10) utilizó su cuenta de X para cuestionar la medida sindical, resuelta tras la agresión sufrida por una maestra dentro de un local administrativo de la Inspección Oeste.

"El paro de HOY de los maestros de Montevideo no tiene sentido. Resuelto en la noche, sin tiempo de que las familias pudieran enterarse de la medida y por un episodio fuera de las comunidades educativas, entre dos maestros que se pelean en un subsuelo de una oficina de Primaria", escribió el periodista.

Su publicación rápidamente generó repercusión y acumuló decenas de respuestas de usuarios que tanto respaldaron como rechazaron su planteo.

Entre quienes coincidieron con Tegaldo hubo mensajes como: "Pienso igual que vos, no se puede parar por cosas que no tienen que ver con lo educativo exclusivamente", "Yo voy a estar siempre a favor de los derechos de los trabajadores, esta clase de paros solo sirve para vulnerar los derechos de los niños" y "Ya es un viva la Pepa".

El paro de HOY de los maestros de Montevideo no tiene sentido. Resuelto en la noche, sin tiempo de que las familias pudieran enterarse de la medida y por un episodio fuera de las comunidades educativas, entre dos maestros que se pelean en un subsuelo de una oficina de Primaria. — Danilo Tegaldo (@danilotegaldo) August 6, 2026

Del otro lado, varios usuarios defendieron la decisión del gremio. "Por visiones como la tuya no hay respeto hacia los trabajadores de la educación. Las escuelas no son aguantaderos", escribió uno. Otro señaló: "Entiendo que quizás se complique a las familias, pero frente a situaciones de violencia tienen la opción de parar. Otros trabajadores no cuentan con esa posibilidad".

Danilo Tegaldo. Darwin Borrelli

La medida sindical fue resuelta por Ademu Montevideo luego de que una maestra fuera agredida por otro funcionario de Primaria dentro de un local administrativo de la Inspección Oeste. El gremio calificó el episodio como un caso de violencia de género y responsabilizó a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) por no haber actuado "en tiempo y forma" ante una situación con antecedentes de violencia.

A raíz del paro, Primaria informó que los alumnos de escuelas abiertas recibirían alimentación con normalidad, mientras que aquellos cuyos centros permanecieran cerrados podrían almorzar en la institución más cercana a su domicilio entre las 11:30 y las 13:00.