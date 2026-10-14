“No me ayudan”: el contundente pedido del piloto Franco Colapinto para sus seguidores en redes sociales

Franco Colapinto sorprendió a sus seguidores con un mensaje inesperado y contundente. En medio del receso de la Fórmula 1, el piloto argentino de Alpine publicó un video en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo que recibe desde sus comienzos, pero también hizo un llamado a terminar con los insultos, amenazas y ataques dirigidos a otros pilotos y trabajadores de la categoría.

“Hay algo muy importante de lo que necesito hablarles. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar”, comenzó el corredor, que se ha convertido en uno de los deportistas argentinos de mayor popularidad.

Colapinto reconoció el cariño de sus seguidores y destacó la importancia que ha tenido ese respaldo en su carrera. Sin embargo, advirtió que algunas manifestaciones de apoyo cruzaron límites que no está dispuesto a aceptar.

“A veces nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a los colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, con los que trabajo día a día”, expresó.

El argentino fue especialmente enfático al señalar que las agresiones, lejos de favorecerlo, pueden terminar perjudicándolo. “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero no me ayudan ni a mí ni al futuro”, sostuvo.

Sus declaraciones llegan después de varios episodios de hostigamiento en las redes sociales. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, denunció amenazas que alcanzaron incluso a personas de su entorno familiar. También Lando Norris fue blanco de ataques tras sus comentarios sobre el accidente ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Ante este escenario, Colapinto pidió un cambio de actitud y convocó a sus seguidores a acompañarlo de una manera más constructiva.

“Realmente quiero que entiendan que creo que tenemos que cambiar todos juntos, tenemos que intentar mejorar como sociedad”, manifestó. Y agregó que necesita ese compromiso para continuar creciendo profesionalmente y alcanzar sus objetivos deportivos.

Su decisión de alejarse de las redes sociales.

Franco Colapinto decidió tomar distancia de las redes sociales

En otro tramo del video, el piloto reveló que decidió tomar distancia de las redes sociales para preservar su concentración y dedicar sus energías a la competencia.

“Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mis sueños, en mi carrera deportiva”, explicó.

De todos modos, aclaró que esa determinación no significa un distanciamiento afectivo de sus seguidores, a quienes pidió que continúen alentándolo tanto en los buenos momentos como en los resultados adversos.

“Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que me sigan bancando a mí y estoy seguro que vamos a conseguir estos resultados todos juntos”, afirmó.

El mensaje terminó con una invitación a recuperar el espíritu de equipo y dejar atrás las agresiones. “Vamos juntos como un equipo grande, a apoyarnos, a bancarnos en algunas malas”, expresó antes de despedirse con un agradecimiento: “Gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre”.

Colapinto se prepara para retomar la actividad de la Fórmula 1 con Alpine, con la expectativa de mejorar sus resultados en la pista y una petición muy concreta fuera de ella: que la pasión de sus fanáticos no se transforme en violencia contra los demás.

