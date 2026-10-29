Nacho Álvarez desmintió "brutal ataque a palos" en su contra y se burló de un insólito detalle

Una publicidad engañosa que circula en redes sociales asegura que Ignacio Álvarez fue víctima de una violenta golpiza a manos de dos desconocidos armados con bates de béisbol. El periodista desmintió la información en La Pecera y, lejos de mostrarse preocupado, se tomó el episodio con humor.

La imagen, que comenzó a circular en Instagram, muestra a un hombre calvo tendido en el suelo mientras otras dos personas lo golpean. La publicación lleva el título "Ataque a Ignacio Álvarez" y asegura que el conductor fue agredido por desconocidos con bates de béisbol.

Como ha ocurrido en otros casos, los responsables del engaño utilizaron el nombre del sitio periodístico de El País, además de una fotografía real del periodista en televisión. La publicidad incluye un enlace con la leyenda "Más información" y una frase sensacionalista: "¡Todo el Uruguay no lo puede creer!".

Se trata, sin embargo, de una noticia completamente falsa, presumiblemente diseñada para atraer usuarios hacia sitios de dudosa procedencia, posiblemente vinculados a inversiones fraudulentas.

El propio Álvarez se encargó de desmentir la publicación durante una emisión de su programa radial La Pecera, luego de que una oyente consultara por la veracidad de la supuesta agresión.

"Ayer en Instagram vi una publicación donde mostraban que dos hombres atacaban cruelmente a Ignacio Álvarez. ¿Eso es real?", preguntó una oyente.

El conductor decidió seguirle el juego a la noticia y comenzó su respuesta con una buena dosis de ironía.

"Obviamente es una fake news. Obviamente que alguien lo que procura es que hagas clic y no sabés qué, venderte qué carajo", señaló.

Pero lo que más indignó al periodista no fue que inventaran una agresión brutal en su contra, sino la edad aparente del hombre elegido para representarlo en la fotografía.

"Yo estoy ofendido porque al tipo que le están pegando tiene 70 años. ¡Tiene 20 años más que yo! ¿Qué es esto, hermano?", protestó entre risas.

Álvarez insistió en que la imagen era poco creíble por el aspecto de la supuesta víctima y reclamó, siempre en tono humorístico, que al menos hubieran elegido a alguien más parecido. "Ese es el mayor insulto que me pueden hacer. Poné a un tipo, para joder nomás, parecido", expresó.