Murió Gilberto Scarpa, el magnate brasileño que hizo las fiestas más fastuosas de Punta del Este

El empresario brasileño Gilberto Bálsamo Scarpa, protagonista de algunas de las fiestas más fastuosas que recuerde Punta del Este, murió a los 87 años en Campinas, Brasil. Su nombre quedó asociado para siempre a La Pinduca, la mansión de Beverly Hills que durante los años 80 y 90 se convirtió en punto de encuentro de empresarios, políticos, figuras de la nobleza y celebridades internacionales.

De acuerdo a la información divulgada por FM Gente, el registro oficial de fallecimientos de SETEC, organismo de la Municipalidad de Campinas, confirmó que Scarpa falleció el domingo 13 de setiembre de 2026 y fue sepultado al día siguiente en el cementerio Parque das Aléias.

Scarpa había llegado por primera vez a Punta del Este en 1985 y se alojó en el entonces Hotel San Rafael. Enamorado del balneario, volvió en los años siguientes hasta que compró La Pinduca, un chalet de dos plantas construido sobre un terreno de unos 5.000 metros cuadrados. Sus celebraciones contribuyeron a instalar a Beverly Hills como uno de los barrios más exclusivos de la zona.

La noche que puso a Punta del Este en el mundo

El punto máximo de aquella época llegó el 4 de enero de 1996 con La noche de los sueños, una celebración organizada por Scarpa y su esposa, Henriqueta, por sus 20 años de casados. La fiesta comenzó con 654 invitados especialmente seleccionados y, después de la medianoche, se incorporaron otros 309 jóvenes vestidos de blanco.

Scarpa aseguró años después que la celebración había costado US$ 4 millones y que le había llevado dos años de preparación. Para montar el escenario se utilizaron 20 camiones llegados desde Brasil y se levantó una estructura transparente de 1.900 metros cuadrados. La decoración incluyó 36.000 flores.

Scarpa y su esposa Henriqueta en "Las mil y una noches" (1994).

Uno de los momentos centrales estuvo a cargo del maestro Mariano Mores, quien dirigió una formación de 120 músicos. Scarpa había insistido durante años con la idea, pese a que el compositor argentino le advertía sobre las dificultades de reunir semejante orquesta. La repercusión fue internacional: según recordó el propio empresario, la noticia de aquella noche llegó a difundirse en más de cien países.

La lista de invitados parecía salida de una alfombra roja internacional. Entre las figuras mencionadas estaban Pelé, Antonio Banderas, Melanie Griffith, Catherine Deneuve, Gina Lollobrigida y Margaux Hemingway. También participaron Diane von Fürstenberg, Gunilla von Bismarck, Mirtha Legrand, Franco y Mauricio Macri, además de los expresidentes uruguayos Jorge Pacheco Areco y Jorge Batlle. Las relaciones públicas estuvieron a cargo de Alfredo Etchegaray.

Conseguir una invitación se convirtió entonces en una obsesión de la temporada esteña. Famosos, políticos, diplomáticos y periodistas buscaban un lugar en la celebración, y el encargado de prensa, Jorge Ordeix, llegó a recibir todo tipo de pedidos para conseguir entradas.

Llegada de Catherine Deneuve a la fiesta en Punta del Este

Aladino, Maradona y las historias de La Pinduca

Aquella no había sido la primera extravagancia de Scarpa. Dos años antes organizó Las mil y una noches, una fiesta para 250 personas en la que recibió a sus invitados vestido de Aladino. Para La noche de los sueños, en cambio, la producción alcanzó otra escala: el montaje demoró 40 días, hubo una estructura de cristal sobre la piscina y hasta la vajilla llevaba grabadas en oro las iniciales del matrimonio.

Una de las grandes ausencias de 1996 fue Diego Maradona. Según se contó posteriormente, un representante del futbolista se comunicó con Scarpa porque el entonces jugador de Boca quería asistir después de disputar un partido en Mar del Plata. Entre las condiciones planteadas figuraban un avión para trasladarlo, una música especial para su llegada y, según el relato recogido posteriormente, una compensación económica. Finalmente, Maradona no asistió.

Scarpa también acumuló historias vinculadas a Pelé. En una ocasión contó que el astro brasileño lo visitó en 1995 y le habló de una supuesta propuesta vinculada a la familia Kennedy para impulsar una candidatura suya a la Presidencia de Brasil. Pelé, según ese relato, tenía otra ambición: presidir la FIFA.

Empresario de enorme dimensión —llegó a tener 15 empresas y unos 5.000 empleados—, Scarpa construyó en Punta del Este una faceta diferente de su vida pública. La Pinduca fue durante años el escenario de encuentros que condensaron una época de ostentación, celebridades y alta sociedad en el principal balneario uruguayo.

En 2023, Scarpa regresó a Punta del Este y en particular a La Pinduca (esta vez como invitado porque había venidido la propiedad) y se desarrolló allí una particular fiesta de la nostalgia del 24 de agosto. Además, Scarpa contó de sus planes de transformar en una serie audivisual aquellos tiempos de mega fiestas.