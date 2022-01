Moré fustigó a Graciela Bianchi por tuit que le dedicó a Valenti: "Ni un código tenés"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Graciela Bianchi lleva varios días en el centro de la polémica, después de que opinara que el Poder Judicial estaba "infiltrado". Sus declaraciones generaron la respuesta de varios actores políticos y de los propios funcionarios de la Justicia, que la condenaron.

Pero el escándalo no se cinó a esa situación y tuvo una segunda parte en redes sociales, con Esteban Valenti de coprotagonista. Ambos intercambiaron mensajes y la respuesta de Bianchi revolucionó la red social y le valió decenas de mensajes de rechazo.

Todo empezó cuando en el fragor del escándalo por sus dichos, Valenti, militante político y periodista, tuiteó: "Los fanatismos en política son negativos y sobre todo PELIGROSOS. Graciela Bianchi agrediendo al Poder Judicial. Los Fiscales, la Universidad de la República, es un verdadero peligro para la política nacional".

Inmediatamente, a pesar de que no la había arrobado, Bianchi decidió responderle e hizo referencia a un hecho trágico en la vida de Valenti, el fallecimiento de su hijo Pablo, quien murió en Buenos Aires en 2021.

"No te contesto porque soy demasiado gente para no recordar que perdiste un hijo, lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pero siempre recordá quién soy yo: valgo más por lo que callo que por lo que hablo", fue el filoso mensaje que le envió Bianchi.

El intercambio entre los dos siguió, con el director de UyPress solicitando que no involucrara en la discusión un asunto tan personal, y con la senadora del Partido Nacional diciendo que es libre de escribir y de pensar lo que quiera escribir y pensar.

El tuit de Bianchi encendió la polémica en Twitter y acarreó un sinfin de repercusiones. Entre ellas estuvo la reacción de Robert Moré, integrante de Polémica en el bar, que disparó sin piedad sobre la blanca. "Esto que escribiste es un sello de hijomilput3z (sic) crónico, y eso que a Valenti lo detesto", manifestó el actor. "Ni un código tenes Graciela, nada. Sos la peor cara de la sociedad, no solo de la política", agregó.

Esto que escribiste es un sello de hijomilput3z crónico, y eso que a valenti lo detesto. Ni un código tenes graciela, nada sos la.peor cara de la sociedad, no solo de la política ,.ojalá ese se disipe. — robert moré (@robertmoreactor) January 7, 2022

Patricia Madrid fue otra de las integrantes de Polémica que criticó a Bianchi por sus palabras. "Hay límites que no se pasan", escribió en Twitter la periodista e incluyó en su posteo a la diputada frenteamplista Bettiana Díaz, quien en las últimas horas dijo: "Mejor ni le recuerden a Matilde Antía cómo llegó a ser alcaldesa", en referencia al fallecimiento de Andrés Abt.

La vergüenza, de un lado y del otro.



Hay límites que no se pasan. Y no en la política, en la vida. pic.twitter.com/lTkagepAIm — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) January 8, 2022

A Madrid, Bianchi le dijo que los mensajes no eran comparables y la invitó a pensar "dos veces" en su reflexión. La conductora de Así nos va (Radio Carve) retrucó rápido: "Graciela: si uno no quiere contestar,

no contesta. Tan sencillo como eso. Lo que no se hace es recordarle a otra persona que se le murió un hijo".