Bianchi dijo que no hay más frenteamplistas presos porque la Justicia está “infiltrada” y Carrera le respondió

“El Poder Judicial está infiltrado” y “hay muchos mecanismos que están trancando la posibilidad de avanzar más” en la persecución de delitos cometidos en los gobiernos frenteamplistas, dijo la senadora nacionalista Graciela Bianchi, según publica este jueves el semanario Búsqueda. Sus dichos despertaron la polémica y uno de los que respondió fue su par frenteamplista Charles Carrera: “La senadora Bianchi, hace apología de la presión a la Justicia por parte del gobierno de turno y subestima al sistema judicial de nuestro país”.

“Tal vez, la Senadora Bianchi olvida que una de las bases fundamentales de nuestra República es la separación de Poderes y todo ejercicio de presión sobre la Justicia por parte del gobierno de turno, demuestra las pocas convicciones democráticas de quien ejerce dichas acciones. Las reiteradas salidas de tono, desatinos y afirmaciones antidemocráticas, demuestran que la Senadora Bianchi no es digna del cargo que ocupa”, agregó Carrera en su cuenta de Twitter.

Estimado Senador del MLN: ustedes no pueden hablar de democracia porque no creen en ella. La peor manera de atacar al Poder Judicial es no darle recursos (no incrementar el Presupuesto) durante los 15 años de gobierno del FA. Y destruir la educación pública: todo bajó de nivel. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) January 6, 2022

Y Bianchi le respondió: “Estimado Senador del MLN: ustedes no pueden hablar de democracia porque no creen en ella. La peor manera de atacar al Poder Judicial es no darle recursos (no incrementar el Presupuesto) durante los 15 años de gobierno del FA. Y destruir la educación pública: todo bajó de nivel”.



Los dichos de la senadora se dieron, informa Búsqueda, en una reunión virtual de fin de año, vía Twitter, entre militantes de la coalición y legisladores oficialistas. Del encuentro participaron, además de Bianchi, los cabildantes Guido Manini Ríos y Raúl Lozano.



Según el semanario, la senadora afirmó: “Miren que los fiscales y los jueces —ejercí casi 30 años la abogacía— tienen una percepción de quién está mandando, ¿eh? Entonces, de nosotros depende seguir insistiendo y lo que les decía al principio: meter el acelerador”.



En referencia a la persecución de delitos penales, Bianchi agregó que no hay que derogar el delito de abuso de funciones, ya que “no es fácil” condenar a personas por corrupción.