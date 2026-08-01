"Mañana mismo": el argentino Rober Galati desafió a pelear a un famoso streamer uruguayo y este respondió en vivo

La próxima edición de Párense de Manos, el evento en el que streamers se enfrentan para boxear sobre un ring, podría sumar un cruce internacional. Durante la última emisión de Paren la Mano (Vorterix), el integrante Rober Galati lanzó un desafío en vivo al creador de contenido uruguayo Fabri Uruguayo, quien alcanzó una enorme popularidad tras hacerse viral durante el último Mundial.

"Me merezco una pelea internacional", expresó Galati al momento de retar públicamente al streamer charrúa. Fabri, cuyo nombre real es Fabricio García, salió al aire minutos después en el programa para aceptar el desafío. "Hay algo que sucede siempre: cuando los uruguayos jugamos las importantes en Argentina ganamos", retrucó a modo de provocación. Galati, medio en broma y medio en serio, dijo que quería pelear con él "mañana mismo en el Buquebus".

Respondió picantentemente Fabri Uruguayo. La Galga lo quiere boxear mañana mismo. https://t.co/5BYNgL4mfc pic.twitter.com/9LJBlY1j5O — Paren la mano (@parenlamanok) August 1, 2026

Fabri Uruguayo es un streamer y youtuber uruguayo dedicado principalmente al fútbol. Su contenido gira en torno a reacciones en vivo de los partidos de la selección uruguaya, Nacional, Peñarol y debates futboleros, con un estilo muy efusivo y deliberadamente "termo", algo que él mismo suele reivindicar.

En el último Mundial ganó mucha visibilidad fuera de Uruguay porque varios de sus clips reaccionando a los partidos de la Celeste se viralizaron en X, TikTok e Instagram. Sus gritos, festejos y enojos —especialmente durante la eliminación de Uruguay— fueron compartidos por cuentas deportivas de distintos países y terminaron convirtiéndose en memes.

Fabri Uruguayo, el youtuber que defiende a la Celeste. Foto: captura

Párense de Manos, en tanto, es el evento de boxeo organizado por el equipo de Paren la Mano, en el que streamers, influencers y creadores de contenido se enfrentan en combates tras varios meses de preparación.

Con producción de gran escala, shows musicales y miles de espectadores, el espectáculo se consolidó como una de las principales citas del entretenimiento digital en Argentina, al estilo de los grandes eventos de boxeo entre creadores de contenido que se realizan en distintas partes del mundo.