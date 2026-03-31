Luisana Lopilato y una tajante prohibición: es uno de sus mayores éxitos y no deja que sus cuatro hijos lo vean

Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini, estrenó este lunes su segunda temporada. El regreso del late night show, que en Uruguay se emite por Canal 4, llegó con cambios en el panel: Evelyn Botto ingresó en lugar de Laila Roth, mientras que Agustín Aristarán —Soy Rada— mantuvo su lugar.

La primera invitada fue Luisana Lopilato, que repasó su carrera, recordó el inicio de su relación con el cantante Michael Bublé y dejó, entre anécdotas, un dato inesperado sobre su vida familiar. La conversación derivó hacia sus comienzos en las producciones de Cris Morena y, a partir de un recuerdo generacional, apareció el punto más llamativo.

“Yo formé parte de la generación en la que no a todos nos dejaron ver Rebelde Way porque estaba muy subido de tono para esa época. Me acuerdo de que nos dividíamos entre los que a sus papás sí les dejaban verlo y quienes no”, le contó Botto.

Lopilato, entonces, reveló que no permite que sus hijos —Noah, de 12 años, Elías, de 10, Vida, de 7 y Cielo, de 3— vean Rebelde Way. Ante la sorpresa del panel, amplió: “A mis hijos no los dejo todavía. Son chiquitos. Ahora puedo decirles que no”, lanzó.

Pergolini intervino con ironía: “Pero, ¿qué tiene de malo? Se besaban un poco...”, y sugirió que, probablemente, los chicos ya hubieran visto la telenovela en YouTube sin que ella lo supiera. Lopilato, entre risas y algo de pudor, admitió que era posible. A su vez, las dos temporadas de la telenovela emitida entre 2002 y 2003 están disponibles en Netflix.

Luisana Lopilato en 2002, como parte de Erreway. Foto: Difusión.

Tras ese comentario, la actriz hizo un balance de aquellos años: “La pasé muy bien. Siempre fue un entorno muy bueno el de Cris porque estábamos acompañados por nuestras familias. Éramos muy populares y me acuerdo que íbamos a un bar con todos mis amigos de la secundaria y nos daban todo gratis. Todos querían venir conmigo”, dijo.

La entrevista se extendió durante más de 40 minutos y sumó otros momentos —una videollamada con Bublé, un cuestionario sobre cuánto recordaba de las calles de Parque Chas, barrio del que es oriunda, y la participación del matemático Teo López Puccio— antes de cerrar la primera entrega de la nueva temporada del ciclo.

En Uruguay, Otro día perdido —que también renovó su estudio y en Argentina se emite por eltrece— irá por Canal 4 de lunes a jueves a las 23.00 y los viernes a las 23.30.