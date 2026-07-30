La pregunta que descolocó a Mario Bergara: "¿Cómo está tu relación con Blanca Rodríguez?"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a su vínculo actual con su expareja y senadora Blanca Rodríguez durante una entrevista concedida al canal de YouTube Gemba TV, conducido por el creador de contenido Mateo Vitkieviez.

Durante el diálogo, que duró casi una hora, el dirigente habló sobre la limpieza de la ciudad, movilidad, economía, impuestos, su futuro político e incluso sobre su participación en ¿Quién es la máscara?. Sin embargo, la pregunta sobre su expareja cambió el tono de la conversación.

Otros tiempos: Bergara y Blanca Rodríguez en pareja durante un evento. Foto: archivo

Cuando el entrevistador le consultó por el vínculo actual con la senadora Blanca Rodríguez, Bergara respondió de manera escueta, en contraste con el resto de la conversación. En concreto, señaló que actualmente mantienen escaso contacto debido a las responsabilidades institucionales que cada uno desempeña. "Ella tiene su actividad y yo la mía. Además, tenemos pocos puntos de contacto. Yo estoy concentrado acá en la Intendencia. Ella está en el Parlamento", afirmó.

Sin embargo, Vitkieviez insistió al preguntar si había coincidido con Rodríguez en el Senado tras el inicio de la actual legislatura. Bergara respondió afirmativamente, pero enseguida aclaró que esa convivencia parlamentaria fue muy breve debido a su campaña por la Intendencia de Montevideo.

"De hecho sí, unos poquísimos meses, porque yo volví a ser reelecto senador. La legislatura empezó en febrero de 2025 y yo ahí ya estaba en la campaña. O sea, formalmente sí compartimos, pero en muy poquitas reuniones", indicó.

Sobre un eventual futuro político de Rodríguez, el entrevistador le preguntó si apoyaría una posible candidatura de la senadora a la Presidencia de la República o a la Intendencia de Montevideo.

Nuevamente de manera esquiva, Bergara evitó pronunciarse sobre esa posibilidad y respondió que se trata de un escenario hipotético. "Esas cosas dependen de muchos factores políticos. Es imposible contestar en circunstancias hipotéticas", sostuvo.

Por otra parte, en el plano político el intendente descartó estar pensando en una eventual candidatura presidencial y aseguró que hoy está "totalmente concentrado" en la gestión municipal. También marcó distancia del presidente argentino, Javier Milei, al afirmar: "No quiero un Javier Milei en Uruguay", y reivindicó el diálogo entre partidos para alcanzar acuerdos.