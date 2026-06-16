La picante confesión de Jennifer López: reveló con qué actores de un clásico de los 90 tendría relaciones

Además de tener una de las películas más vistas en Netflix, Jennifer López se convirtió en tendencia en las redes sociales. El motivo, una confesión explosiva en un podcast donde había llegado para promocionar justamente, Turbulencia en la oficina, la comedia romántica que protagoniza junto a Brett Goldstein.

Durante una entrevista en el podcast Films To Be Buried With, conducido por Goldstein, López habló sobre algunas de sus películas favoritas y terminó revelando cuáles son los actores con los que le hubiera gustado tener relaciones sexuales.

En el episodio del 10 de junio, el actor de Ted Lasso le pidió a López, que eligiera una película en lo que él llama la categoría de "erección inquietante": "Una película que te haya resultado excitante, aunque no estuvieras segura de si debías verla".

La actriz y cantante recordó una de las películas que más la marcó: True Romance (conocida en Uruguay como Escape salvaje). La película de Tony Scott estrenada en 1993 (pero que recién llegó a Uruguay en 1995) contaba con un elenco repleto de estrellas de los noventa como Christian Slater, Dennis Hopper, Gary Oldman, Brad Pitt, Val Kilmer, entre otros galanes. López no es parte del reparto de la película escrita por Quentin Tarantino, aunque según confesó, en aquella época le fue casi imposible no sentirse atraída por varios de sus protagonistas.

Jennifer López y Brett Goldstein en "Turbulencia en la oficina". Foto: Archivo. Foto: Ana Carballosa/Netflix.

Al repasar el reparto de la película, la cantante comenzó a mencionar uno por uno a los actores que participaron en la producción. “Hay todos estos personajes sórdidos en esta película. Christian Slater, que trabaja en esta tienda de discos, que tiene alucinaciones de Elvis, interpretado por Val Kilmer”, recordó sobre una de sus escenas favoritas.

También elogió el trabajo de las actrices, quienes a su parecer también tenían una belleza muy cautivadora. “Patricia Arquette no podría estar mejor como una prostituta con un corazón de oro, la más dulce. Y luego tener a Dennis Hopper y a su padre Christopher Walken en una de las mejores escenas de todos los tiempos entre dos actores. Luego a Brad Pitt como un fumador de marihuana y a James Gandolfini. Gary Oldman”, mencionó extasiada.

Fue entonces cuando lanzó la frase que sorprendió a todos. “Me habría acostado con cualquiera de ellos, lo que dice mucho de mi lado oscuro. Todos estuvieron jodidamente buenos en esta película”, admitió entre risas de complicidad con su amigo. La artista explicó que gran parte de esa atracción estaba vinculada al carisma y a la intensidad que transmitían los personajes en la pantalla.

"Sus actuaciones fueron de primera categoría y muy dinámicas en estas escenas. Patricia y James Gandolfini, la forma en que él entra, se dan una paliza, Christian Slater llega y la rescata y ella tiene esa cara durante el resto de la película, pero sigue siendo muy sexy”, recordó como una verdadera fanática de las películas de acción de los 90.

Incluso mencionó que uno de los papeles que más le gustó fue el de Gary Oldman como Drexl Spivey, quien aparece caracterizado con rastas, dientes de oro y una estética completamente diferente a la que lleva la estrella de 68 años de edad en la actualidad. “Los dientes de oro, todo el look, las rastas... me gusta”, comentó entre risas, generando la reacción divertida de Goldstein.