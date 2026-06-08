Las estrellas de la película más vista de Netflix hablan de amor, química y sus comedias románticas favoritas

Ashley Spencer, The New York Times

Mientras trabajaban en la tercera temporada de la serie Ted Lasso —una serie deportiva con el corazón de una comedia romántica—, Brett Goldstein y uno de sus creadores, Joe Kelly, pasaron un viaje en tren lamentando lo que percibían como una escasez de buenas comedias románticas.

Así que comenzaron a trazar el guion de una película que fuera “una comedia romántica de la vieja escuela, pero con chistes más atrevidos”, y que además pudiera funcionar como una “carta de amor a los adictos al trabajo”, dijo Goldstein. “Pensamos: ‘¿Quién es la mejor actriz para hacer esto?’ Y los dos dijimos: ‘J.Lo, obviamente’”. Goldstein, de 45 años, admiraba desde hacía tiempo a Jennifer Lopez y su trabajo, que incluye casi una docena de comedias románticas, desde Sueño de amor y Una suegra de cuidado en los 2000 hasta títulos más recientes como Cásate conmigo.

“Le enviamos el guion a Jennifer con una nota que decía: ‘Escribimos esto para ti. Estás en el primer lugar de nuestra lista. Es una lista de una sola persona. Si no haces esta película, nunca la haremos. Sin presión’”, recordó Goldstein.

Por suerte, Lopez, de 56 años, también era fan de Ted Lasso. Tras rechazar inicialmente el proyecto por conflictos de agenda, Lopez finalmente se sumó a Turbulencia en la oficina (lo más visto en Uruguay de Netflix), que sigue la historia de Jackie Cruz (Lopez), directora ejecutiva de una aerolínea, y Daniel Blanchflower (Goldstein), miembro del equipo legal de la compañía. Saltan chispas entre ellos, pero una política corporativa que prohíbe las relaciones amorosas y una demanda que podría poner fin a sus carreras complican sus sentimientos.

Goldstein y López hablan sobre Turbulencia en la oficina, las comedias románticas y el romance en general.

— Brett, ¿qué te hizo confiar en que Jennifer podría decir que sí a esta película?

Goldstein: Si soy completamente sincero, es una locura que esto haya ocurrido. Acepto que es una locura, pero sentía que el guion era bueno y que habíamos visto algo en ella. Hay una diferencia entre esta película y sus otras comedias románticas: en todas las demás ella es aspiracional y, de alguna manera, una desvalida. Aquí es la jefa. Técnicamente lo tiene todo, pero hay algo que le falta.

Lopez: Lo que me gustó es que los demás personajes la interpretan mal. Es una mujer fuerte e intimidante, pero confunden eso con que es un monstruo. La verdad es que cuando la conoces, como le ocurre a Daniel, él piensa: “Eres la persona más divertida, más disparatada y más adorable del mundo”. Me identifiqué mucho con eso.

— Los empleados tienen miedo hasta de respirar cerca de Jackie o están de acuerdo con todo lo que dice. ¿Es así como la gente se comporta contigo en la vida real?

Lopez: Cien por ciento. Te vuelve loca porque piensas: ¿pueden relajarse? Estoy bien. No muerdo… hasta que te conozco mejor. ¡Eso es de West Side Story! Lo cito todo el tiempo. Pero no muerdo, no grito y no soy una persona desagradable. La gente, simplemente porque te ve como esa figura pública, casi te convierte en un personaje bidimensional. Tal vez él sospechó que mi vida era así. No sabía cómo iba a ser yo. Podría haber pensado: bueno, quizá todos esos rumores son ciertos.

Goldstein: Todo era una apuesta porque no puedes hacerle una audición. No puedes decir: ¿podemos comprobar esto antes de comprometernos a hacer una película entera contigo? Sabía que serías brillante, en el sentido de ser una persona realmente agradable. No estaba muy preocupado, pero lo supe al instante en nuestra primera reunión por Zoom, cuando nos reíamos. Fue fácil. Fue agradable.

—Jennifer, conociendo a Brett solo como Roy Kent (su personaje en Ted Lasso), ¿cómo coincidieron tus expectativas con la realidad?

Lopez: Pensé que iba a parecerse más a Roy Kent. [Ríe]

Goldstein: Qué decepción, ¿verdad?

Lopez: ¡No! En realidad no. Fue encantador porque era, como ven, muy amable, tranquilo y gentil. Roy Kent es un personaje muy agresivo que dice groserías, y Brett también las dice como un marinero, lo cual está bien porque yo también. Pero no tenía ese filo que puede resultar atractivo en las películas, aunque no tanto en la vida real.

—Brett, ¿siempre planeaste interpretar al interés amoroso?

Goldstein: No habría dejado que nadie más lo hiciera. Nunca hubo otra opción.

Lopez: ¿Si nopara qué escribir la película?

Goldstein: Exacto. Si no, ¿para qué demonios estoy haciendo esto?

—¿Cómo supieron que tendrían buena química en pantalla?

Lopez: No lo sabes. Lo esperas. Y tenemos ideas diferentes sobre esto. Yo siento que la química se puede crear.

Goldstein: Tú podrías tener química hasta con un cubo de basura porque eres así de buena, pero creo que también hay algo de suerte y de magia.

Lopez: ¿No crees que se pueda crear la magia?

Goldstein: Podría darte ejemplos, que no voy a dar, de actores muy, muy buenos que trabajan juntos y no tienen química. Es una lotería.

— Gran parte de la tensión de la película proviene del carácter prohibido de la relación. ¿Qué opinan de salir con compañeros de trabajo?

Lopez: Siento que, si trabajas mucho, ¿cómo se supone que vas a conocer a alguien? Es bastante ridículo pensar que personas que trabajan juntas nunca vayan a enamorarse o encontrar allí a la persona con la que pasarán el resto de su vida.

Goldstein: Sí, y la mayoría de las personas que conoces y llevan casadas toda la vida se conocieron en el trabajo.

— Ambos han vuelto una y otra vez al romance en sus carreras. ¿Qué les entusiasma de ver el amor en sus distintas formas en la pantalla?

Lopez: No hay nada más importante en la vida que el amor. Creo que es lo que todo el mundo quiere al final del día. Quieren a alguien con quien envejecer, alguien que los ame completamente y los acepte completamente. Eso es lo que ofrecen las comedias románticas: ese “felices para siempre” que todos esperan. El romance y la comedia son realmente las piedras angulares de la vida.

Goldstein: Es lo único que me importa. La razón por la que Frasier es una obra maestra era Niles y Daphne. Por eso lloras. Por eso te involucras.

Lopez: O Cheers, con Sam y Diane. No creo que eso pase nunca de moda porque veo a mis hijos y lo que les gusta. Quiero decir, mira todo este fenómeno de Off Campus o Heated Rivalry. Todo gira en torno a… bueno, al sexo. Pero también a los romances, a quién terminará junto y quién no. Eso es lo que quieren los seres humanos, y les encanta verlo suceder.

— ¿Cuál fue la primera comedia romántica que los marcó?

Ambos: Cuando Harry conoció a Sally.

Lopez: ¿No lo fue para todo el mundo? Quiero decir, realmente cambió las reglas del juego. Cuando Harry conoció a Sally trata simplemente de dos personas atravesando sus vidas y dándose cuenta finalmente de que los mejores amigos son también los mejores amantes.

—¿Cuál es su propia versión del “felices para siempre” en esta etapa de la vida?

Goldstein: Vi la película Eternity y me encantó porque el concepto gira en torno al primer amor o al amor duradero. No quiero arruinarla, pero creo que transmite un mensaje muy bueno. Diría: vean Eternity y allí encontrarán la respuesta.

Lopez: En mi caso, porque he tenido relaciones y me he casado un par de veces y no ha funcionado, me di cuenta de que mi alegría tiene que ver conmigo misma, con volverme más consciente de quién soy y sentirme más cómoda con la idea de que yo creo mi propia felicidad. Mi vida es fantástica. Tengo hijos maravillosos, una casa hermosa y hago lo que quiero en mi trabajo. Eso tiene que ser lo primero, incluso ahora que mis hijos se van a la universidad, algo por lo que lloro día por medio —no lo mencionen, no vamos a hablar de eso—. Pero precisamente por eso pienso: bueno, ¿qué es mi vida ahora? La única constante en tu vida eres tú mismo, así que tienes que vivir la mayor historia de amor contigo mismo.

— Brett, ¿hay alguna película de Jennifer que sea tu favorita?

Goldstein: Un romance peligroso. La número dos: Hormigitaz.

— ¿En serio?

Goldstein: Es una gran hormiga en esa película.

Lopez: (Ríe)

Goldstein: Cuando ves Hormitguitazpiensas: ¿Quién es esa hormiga tan atractiva?”

Lopez: ¿Y la tercera? No mientas.

Goldstein: Estafadoras de Wall Street. Es una película realmente excelente.

Lopez: Me encantó interpretar a ese personaje.

Goldstein: Y lo haces muy bien.

—¿Han hablado de futuras colaboraciones?

Goldstein: Nos encantaría, ¿verdad?

Lopez: Estoy esperando el guion.

Goldstein: Nos gustaría ser como Adam Sandler y Drew Barrymore. Como Tom Hanks y Meg Ryan. Ninguna de esas comparaciones está mal.

Lopez: Para nada.