La molestia de Federico Buysan por las condiciones del Estadio Ubilla para transmitir: "Parece joda"

El periodista deportivo Federico Buysan expresó su fuerte molestia por las condiciones del Estadio Ubilla de Melo, luego de viajar para comentar el partido entre Cerro Largo y Peñarol para la transmisión oficial de DirecTV - Torneos. El comunicador cuestionó el estado del campo de juego y la infraestructura destinada a la televisión y apuntó directamente a la Intendencia de Cerro Largo por la situación.

En La mañana del fútbol, de El Espectador Deportes, Buysan relató que terminó viendo gran parte del encuentro por monitor debido a que la cabina que le asignaron tenía un vidrio “esmerilado” que impedía observar correctamente la cancha.

“Hicimos 500 o 400 kilómetros para ir a Cerro Largo y lo vi por televisión”, comentó el periodista, visiblemente molesto por la situación vivida en el escenario arachán.

Según explicó, la cabina dispuesta para la transmisión oficial presentaba un recubrimiento que volvía imposible trabajar en condiciones normales. “Parecía joda, no se veía”, afirmó. Incluso contó que intentaron remover el material por sus propios medios, aunque no pudieron hacerlo.

Su compañero Sebastián Giovanelli sostuvo además que el problema no era nuevo. De acuerdo a su testimonio, el año pasado le tocó al comentarista de Disney+ utilizar la misma cabina y ya estaba en las mismas condiciones.

“Eso habla de desidia, de pocas ganas de colaborar, de pocas ganas de que el espectáculo mejore”, comentó Buysan.

Federico Buysan en El Espectador Deportes. Foto: Ignacio Sánchez.

El periodista también apuntó contra el deterioro general del estadio y reclamó una mayor preocupación por parte de las autoridades departamentales. “La Intendencia de Cerro Largo tiene que preocuparse de que el estadio se presente en condiciones para un partido televisado”, señaló.

En ese sentido, consideró que la llegada de equipos grandes y de medios capitalinos debería implicar una mejor preparación logística. “Si va a ir gente de Montevideo a transmitir, muchachos, limpien las cabinas, pónganlas en condiciones”, reclamó.

Las declaraciones del periodista se dieron en medio de otros cuestionamientos recientes vinculados a las condiciones de algunos escenarios del fútbol uruguayo, especialmente en materia de infraestructura y seguridad.

