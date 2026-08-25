La fiesta de disfraces de Cata Ferrand por su cumpleaños y el detalle que descolocó a todos

Cata Ferrand volvió a hacer de su cumpleaños una excusa perfecta para celebrar la amistad y, fiel a su estilo, armó una fiesta en la que no faltaron los disfraces, el baile y las caras conocidas. La comunicadora cumplió 51 el pasado 15 de agosto y días después, compartió con sus seguidores varias postales de la noche, que tuvo una consigna particular y una inesperada revelación sobre la forma en que organizó el festejo.

“#wrongevent parte 1”, escribió Ferrand al publicar las primeras imágenes de la celebración.

“Llevo una vida enloqueciendo a mis amigas cada 15.08... como no amarlas con esa onda y ese amor que me dan hace ya 5 décadas... oh God! Bendita amistad!!!!”, expresó.

La fiesta tuvo una consigna que invitaba a los asistentes a jugar con distintos personajes y looks. La propia invitación ya anticipaba que no sería una noche convencional: se trató de un “boarding pass” que indicaba día, hora y lugar, incluía un código QR y establecía el dress code.

Y hubo de todo. Algunas invitadas llegaron con valijas y pasaportes para completar la estética de viaje, otras eligieron una larga bata de cama y una hasta apareció con vestido de novia. Ferrand, por su parte, optó por una camisa con diseño de bandana, una bandana roja en la cabeza, pollera de jean, medias negras y un bigote que completó su particular look.

Cata Ferrand junto a sus amigas Denise Casaux, Leti Cohen y Lu Acuña. Foto: @cata_ferrand

Entre los invitados estuvieron algunas de sus amigas y excompañeras de La culpa es de Colón (Canal 12), como Denise Casaux, Leticia Cohen y Luciana Acuña, además de Patricia Wolf, el actor Agosto y, por supuesto, su esposo Federico Buysan.

La noche tuvo baile y mucha música en la casa de Ferrand, que también agradeció especialmente a quienes hicieron posible la celebración. Entre ellos mencionó al DJ Martín Ariosa y al equipo encargado del catering y de la organización.

Pero en medio de los agradecimientos apareció un detalle que llamó especialmente la atención y que conectó con una decisión que Ferrand ya había contado públicamente.

“Mis elegidos este año rompiéndola toda!!! Al igual que mis #50 / 0 canje! Todo inversión en celebrar la vida con quien quiero y como quiero!!!!”, escribió.

El “0 canje” no fue una frase al pasar. El año pasado, cuando celebró sus 50, Ferrand había contado a El País que había tomado justamente la decisión contraria a la habitual lógica de las celebraciones de figuras públicas: quería pagar todo de su bolsillo y no comprometerse con marcas ni empresas.

“Quería festejar y regalármelo todo yo. Hice pelota mis ahorros. ‘Cero canje’ se llamó mi fiesta”, había contado entonces.

Cata Ferrand rodeada de amigas en su cumpleaños número 51. Foto: @cata_ferrand

Incluso explicó que esa elección le permitió disfrutar de la noche sin preocuparse por generar contenido para terceros. “Dejé mi teléfono en la ropería cuando entré y me lo llevé a las 6 a. m., cuando me fui. Estaba extasiada”, había relatado.

Un año después, la comunicadora volvió a hacer referencia a aquella filosofía de festejo lejos de cualquier intercambio comercial. “Amén por sentirme querida y darlo todo por quienes amo!”, escribió en el mismo posteo.

Ferrand también dedicó unas palabras a sus distintos grupos de amigas: “Las del cole, las de la vida, las de la generación, las que son familia y hasta la amada de mi vecina... y de colados certificados 3”. “Amigas q' fueron - son y se volvieron imprescindibles tb”, agregó.

Hubo, además, una ausencia que se hizo presente de otra manera. Lucía Rodríguez, una de sus inseparables amigas, no pudo estar físicamente porque se encuentra en España grabando nuevos capítulos de La otra cara, junto a Gonzalo Cammarota que se verá por Canal 12.

“No podía faltar la videollamada ya que Lurri estaba en 🇪🇸 y la ausencia se siente y mucho”, escribió Ferrand.

Cerró su mensaje con una declaración de amor hacia ese grupo que la acompaña desde hace décadas. “Cada año con ustedes valió, vale y valdrá la pena en muchas y todas las vidas”, escribió.