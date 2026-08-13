El sueño que cumplió Laura Martínez en el primer cumpleaños de su hijo Santiago sin Cacho de la Cruz

Laura Martínez cumplió un deseo que venía preparando desde hacía tiempo: viajar a España para abrazar a su hijo Santiago de la Cruz en el día de su cumpleaños. El joven, que se encuentra radicado en Barcelona mientras continúa su formación como pianista clásico, celebró este miércoles sus 26 años y recibió un mensaje cargado de emoción de su madre.

“Llegar a verte en tu cumple fue mi sueño programado con mucho esfuerzo mediante, grabaciones, clases. ¡Todooooo valió la pena para volver a abrazarte muy fuerte!”, escribió Laura junto a una fotografía tomada en Cala D'en Messoni, en la provincia de Girona, con una espectacular postal de la Costa Brava.

La actriz continuó con una contundente declaración de amor hacia su hijo: “Sos lo que más amo en mi vida, la emoción es inmensa, el amor es lo máximo. Gracias por tu existencia, estaremos siempre juntos a pesar de la distancia”, escribió.

Y destacó especialmente su camino artístico: “Tu capacidad, vocación como concertista me llena el corazón. Estoy tan feliz, que ya no me quedan más palabras, tu esfuerzo y dedicación es sublime. ¡Vamos todavía! Te amo mucho muchísimo”.

El encuentro tiene además un significado especial para ambos: se trata del primer cumpleaños de Santiago desde la muerte de su padre, Cacho de la Cruz, quien falleció el 7 de noviembre de 2025, a los 88 años.

La ausencia del histórico conductor, humorista, productor y músico se hizo especialmente presente para Laura en los últimos meses. Durante una visita a La noche del Pela (VTV), la comunicadora se quebró al aire cuando le mostraron una fotografía de Cacho junto a Santiago y recordó el vínculo que los unía.

Santiago de la Cruz junto a sus padres Cacho y Laura Martínez. Foto: Archivo El Pais

“Tan buen padre, tan compañeros fueron ellos. Terrible buen padre, además de lo que sabemos, de buena persona”, había dicho entonces.

Santiago, que heredó de su padre la pasión por la música, lleva varios años dedicado al piano. Después de estudiar el instrumento durante su infancia, retomó con fuerza a los 16 años y comenzó a profundizar en el repertorio clásico. “Espontáneamente, no sé muy bien por qué, a los 16 años me picó de nuevo el bicho del piano”, había contado a Sábado Show. Desde entonces, Bach y Beethoven, entre otros compositores, se convirtieron en parte central de su vida.

En 2024 dio un paso importante en ese camino cuando fue aceptado en el Conservatori Liceu de Barcelona para realizar un máster en piano. La decisión implicó radicarse en Cataluña y apostar de lleno por su formación y su carrera como concertista.

Ahora, mientras desarrolla ese proyecto lejos de Uruguay, Santiago pudo compartir su cumpleaños con su madre. Laura, por su parte, celebró el reencuentro con una frase que resume el significado de este viaje: “Sos lo que más amo en mi vida”.