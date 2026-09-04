La confesión escatológica de una figura de Canal 10 que sorprendió a todos y la reacción de sus seguidores

La conductora de Sonríe y MasterChef Uruguay, ambos programas de Canal 10, es una de las comunicadoras más activas en redes sociales. En sus historias de Instagram suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana, escenas junto a su esposo y su hija, y también registros de sus viajes familiares. Esta vez, sin embargo, sorprendió a sus seguidores con una confesión de lo más particular.

Noelia Etcheverry abrió una encuesta para hablar de un tema poco habitual en sus redes: sus hábitos a la hora de ir al baño. “Confesando esto y no me da vergüenza”, escribió sobre el video que compartió en sus historias y enseguida explicó qué la había llevado a plantear la pregunta.

“El otro día leí que hay un gran porcentaje de mujeres que evita ir al baño a hacer el número dos cuando no es en tu casa. O sea, en tu casa o nada”, comenzó diciendo la comunicadora, antes de reconocer que se sentía completamente identificada con esa situación.

“Recontra pertenezco a ese grupo de mujeres. 40 años tengo y 40 años en la misma”, confesó entre risas.

A partir de ahí, decidió consultar a su comunidad para saber si se trataba de una costumbre extendida o si era una particularidad propia. “Como sé que esta es una comunidad que está llena de mujeres, quiero que me digan si a ustedes les pasó lo mismo o no”, planteó.

La encuesta que acompañó la historia proponía dos opciones: “¿Y ustedes? ¿También solo en casa o donde me agarre?”. La pregunta rápidamente generó respuestas y abrió un inesperado debate entre sus seguidores.

Entonces Etcheverry optó por compartir algunas de las respuestas que recibió. “Ya no me siento tan sola”, escribió al mostrar varios mensajes de mujeres que aseguraban estar en la misma que ella.

“Llego corriendo del trabajo al baño”, contó una de las usuarias. “Me pasa lo mismo y soy mucho más grande que vos”, escribió otra. También hubo quien relató que durante los viajes puede pasar varios días sin poder ir al baño: “Cuando me voy de vacaciones me cuesta dos días ir”.

Otra seguidora describió una situación todavía más particular: “A no ser que no aguante más, pero antes hago un chequeo de todo”.

Los mensajes que le enviaron los seguidores a Noelia Etcheverry.

Pero no todas las respuestas estuvieron del lado de la conductora. Entre los mensajes apareció también el de una usuaria que recordó la importancia de no postergar la necesidad de ir al baño. “Por salud se va al baño que sea cuando hay ganas. Es necesario normalizarlo”, escribió.

Finalmente, Noelia compartió el resultado de la encuesta y comprobó que sus seguidores, en su mayoría, coincidían con ella. El 64% eligió la opción de ir al baño solamente en casa, mientras que el 36% aseguró que lo hace “donde me agarre”.

Así, la confesión de Noelia terminó generando identificación entre sus seguidoras, que en su mayoría aseguraron compartir su particular costumbre, y le demostraron que no está sola.