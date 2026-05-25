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Instagram cerró la cuenta de Marcelo Tinelli: el conductor especula que puede deberse a hackers

El conductor argentino, con más de 15 millones de seguidores en la red social, tiene su cuenta cerrada, y especula que hay dos razones: el cambio de la foto de perfil, o un hackeo a su cuenta.

El País
El País
25/05/2026, 15:03
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Tinelli en streaming
Marcelo Tinelli.
Foto: @carnavalstream

Las últimas noticias relacionadas a Marcelo Tinelli no están vinculadas con un nuevo amor en la vida del histórico conductor de Showmatch, ni con su regreso a la televisión, sino con un problema vinculado a las redes sociales. Específicamente a su cuenta de Instagram, donde acumula más de 15 millones de seguidores.

Al buscar Marcelo Tinelli en esa red social, su nombre no aparece por ningún lado.

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"Le cerraron la cuenta de Instagram de Marcelo Tinelli", informó el periodista argentino Fede Flowers en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. El conductor tenía más de 15 millones de seguidores en esa red social y desde hace unas horas, su perfil se encuentra inhabilitado, agregó en el posteo.

"Una de sus últimas publicaciones en historias tuvieron que ver con el festejo de Belgrano de Córdoba", agregó Flowers como posible motivo para la sanción.

Además, en diálogo con Luis Majul para radio El Observador de Argentina, el periodista dijo que ha estado en comunicación con Tinelli, quien le informó que hay varias versiones sobre lo ocurrido.

"Él deduce lo siguiente. Me dice: 'al cambiar varias veces mi foto de perfil, algo que desconocía, la tengo suspendida hasta que se arregle todo este trámite'. Pero después me agregó: 'Por otro lado me están diciendo que puede ser que esto sea un hackeo. Estoy hablando con la gente de Instagram'", agregó Flowers.

Marcelo Tinelli.
Marcelo Tinelli. Foto: Archivo.
Foto: @marcelotinelli

El periodista también aclaró que las últimas publicaciones de Tinelli tienen que ver con Belgrano de Córdoba "y este campeonato que finalmente se llevaron la gloria. Él festejó, arengó desde su casa. Eso fue lo último que estuvo subiendo a sus redes sociales", agregó.

"Está preocupado. Me dice que cree que puedo haber sido por el cambio reiterado de fotos de Instagram, pero también tengo mucho miedo de que esté hackeada la cuenta, y está hablando con la gente de Meta", finalizó Flowers.

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