Harrison Ford sorprendió al revelar la frase más insólita que le dijo una seguidora y que lo dejó sin palabras

Son muchas las personas que sueñan con conocer a sus actores favoritos, tenerlos frente a frente y decirles lo mucho que los admiran o cómo su película o serie los marcó y, también en algunos casos, ayudó a sobrellevar algún momento complejo de sus vidas. Pero en ese discurso que se ensayó muchas veces frente al espejo por si alguna vez llegaba la oportunidad, en algunos casos pudo decirse en voz alta.

Uno de los que recibió muchas declaraciones públicas de cariño y afecto fue Harrison Ford. Si bien con los años se acostumbró a escuchar todo tipo de cosas, en una reciente entrevista sorprendió a todos al revelar la frase más descabellada que le dijo una fanática en un aeropuerto.

Esta semana The Hollywood Reporter publicó su nueva portada que, en lugar de una estrella, eligió a cinco: Harrison Ford, Glen Powell, Owen Wilson, Zach Braff, Yahya Abdul-Mateen II y Riz Ahmed. Para romper el hielo, la primera pregunta requirió compartir una anécdota: qué fue lo más insólito que les dijo un fan. El protagonista de Indiana Jones tomó la posta y recordó: “Mi madre quiere acostarse contigo”. Detalle no menor: aclaró que la persona lo dijo “en voz alta en un aeropuerto”.

Powell quedó atónito con el comentario. “No lo decía en serio, por cierto. Era la primera vez que te veía…”, comentó divertido y Ford, entre risas, retrucó: “Lo sé. Y tu madre tampoco lo decía en serio”.

Paralelamente, el intérprete de 83 años también reflexionó sobre cómo cambió su vínculo con los fanáticos desde 2023, cuando llegó al streaming con Terapia sin filtro (Shrinking), un drama sobre un terapeuta que, tras atravesar un duelo, decide cambiar su enfoque en las sesiones y decirle a sus pacientes todo lo que piensa sin ningún tipo de reparo. La serie que coprotagoniza junto a Jason Segel —quien además es uno de los cocreadores— se convirtió en un éxito. Las tres primeras temporadas están en Apple TV+ —la plataforma no está disponible en Uruguay— y fue renovada para una cuarta.

“No quieren una foto, ni un autógrafo, solo quieren decirme que les gusta la serie y luego se van”, sostuvo sobre el trato que tiene actualmente con sus fanáticos y reflexionó: “Creo que es porque ahora estoy en su sala de estar y me conocen mucho mejor. Es una prueba del poder de la televisión”.

Por otro lado, hace un par de semanas, el actor se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. Contó que mientras estudiaba en la universidad Ripon College en Wisconsin atravesó una severa depresión. “Me levantaba de mi cama individual, agarraba el teléfono, pedía una pizza, volvía a acostarme y esperaba a que llegara la pizza. Después, comía, tiraba los envoltorios en un rincón y volvía a dormirme”, sostuvo en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter.

“Estaba más que deprimido. Creo que estaba enfermo. Tenía problemas sociales y psicológicos”, resumió, y explicó que quizás uno de los motivos por los que se sentía así fue que “nunca encontró una comunidad” en la universidad, hasta que se matriculó en una clase de teatro para intentar mejorar su bajo promedio de calificaciones. Este fue un momento bisagra en su vida, no solo en términos de relacionarse con sus compañeros, sino también de haber encontrado su lugar. “Realmente cambió mi mundo, cambió mi vida”, aseguró.

La Nación/GDA