"Gran Hermano Uruguay": la encrucijada que enfrenta Canal 10 para definir la fecha de estreno

Hay una fecha que aparece marcada en rojo en el calendario de Canal 10: el lunes 14 de setiembre. Esa es, por estas horas, la primera alternativa que maneja el canal para poner en marcha la versión uruguaya de Gran Hermano. Pero el estreno todavía no está cerrado. Una demora en la edición argentina del programa podría obligar a mover el comienzo una semana, hasta el lunes 21 de setiembre.

La diferencia de siete días es más importante de lo que parece. Las ediciones argentina y uruguaya del reality se realizan en la misma casa ubicada en Buenos Aires, y Canal 10 tiene un contrato que le permite utilizarla durante 100 días. Por eso, cuanto más tarde comience la edición uruguaya, más cerca quedará su final de las fiestas de fin de año.

Eduardo "Colo" Gianarelli conducirá "Gran Hermano Uruguay". Foto: Gentileza.

Si finalmente el debut se concreta el 21 de setiembre, el cierre de la competencia quedaría previsto para un período que no es el más conveniente: entre Navidad y Año Nuevo. Se trata de un momento del año en el que tradicionalmente disminuye el encendido y en el que buena parte de la audiencia cambia sus hábitos, algo que podría afectar justamente al desenlace de uno de los programas que aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos televisivos del año.

La definición de la fecha se produce mientras crece la expectativa por el desembarco del formato en Uruguay. Canal 10 ya tiene buena parte de la estructura preparada para una apuesta que tendrá contenidos en vivo sobre Gran Hermano de lunes a domingos en horario central.

Según supo Tv Show, las galas de eliminación se realizarán los lunes, mientras que los miércoles serán las noches de nominación. Ambas galas estarán conducidas, como se sabe, por Eduardo "Colo" Gianarelli. También continuarán vinculados al formato Agustín Gil y Eliana Dide, aunque que no necesariamente hagan contenidos en dupla.

Mientras la fecha sigue en discusión, hay otras certezas. El casting ya está definido y serán 18 los participantes que ingresarán a la casa. La producción también tiene lista la escenografía, que promete ser imponente, y trabaja en los últimos detalles de la conformación del equipo que estará al frente del debate.

En ese sentido, ya confirmó su participación el argentino Gastón Trezeguet, una figura estrechamente vinculada a la historia de Gran Hermano, que formará parte del panel a cargo de analizar lo que ocurra dentro de la casa.