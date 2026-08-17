La picante reacción de Natalie Yoffe cuando descubrió en vivo que un compañero le filtra a sus candidatos

En uno de los episodios de Más que Palabras (Asertiva Play), el ciclo que conducen Natalie Yoffe y Pablo Magno, una charla sobre la exposición pública y las etiquetas que pesan sobre las personas terminó derivando en un terreno mucho más personal. Fabricio Chavez, exparticipante de Gran Hermano y compañero de Yoffe en La previa de Gran Hermano (Canal 10), fue como invitado al ciclo y contó qué suelen decirle quienes se acercan a hablarle de la comunicadora.

Según relató, la mayoría coincide en una primera impresión: “Qué simpática, qué natural que es”. Sin embargo, Chavez consideró que suelen tener una mirada demasiado frívola sobre ella. “La tienen mucho más superficial de lo que es”, aseguró.

Después aclaró que hay algo en lo que todos coinciden: “Siempre está regia”, dijo, en referencia a su trabajo como modelo y a su vínculo con la estética.

Pero la conversación tomó otro rumbo cuando Chavez hizo una infidencia, no sin antes pedir disculpas. “Siempre me dicen: ‘Qué linda que es la Yoffe’. Todo el mundo me pide el contacto y yo digo: ‘No estás ni al alcance’”, reveló.

Yoffe lo interrumpió entre risas. “Pará, capaz que alguien sí”, le respondió, mientras Magno rápidamente interpretaba la situación: “Le filtra la agenda”.

“¿Vos sos mi amigo o mi enemigo?”, le preguntó Yoffe, entre sorprendida y divertida por la actitud de su compañero. “Me tiene que caer bien”, contestó Chavez.

La comunicadora se enteró entonces de que su amigo efectivamente funciona como una suerte de filtro previo para quienes quieren acercarse a ella. “Obvio que sí, ¿si no para qué están los amigos?”, justificó él.

Yoffe no pudo contener la risa y lanzó la frase más picante del intercambio: “Con razón no engancho una”.

La ocurrencia generó risas cómplices, mientras Chavez aprovechaba para pedirle una lista “actualizada” de sus preferencias. “Todos me dicen: ‘Qué hermosa es tal y cual’. Y yo les contesto: ‘Y no te imaginás lo linda que es’”, contó, dejando claro que, lejos de espantar a los candidatos, su estrategia es hablar bien de ella.

Yoffe intentó ponerle una mirada más amable a la situación. “Peor sería que le dijera: ‘La verdad que nada que ver’. "Por lo menos no te está hundiendo, te está dando para adelante. Es un filtro desde la positividad”, acotó Magno.

Chavez, además, fue todavía más elogioso al hablar de la modelo, que también es su amiga. “Es hermosa, pero yo que la conozco en vacaciones, a cara lavada, Naty es el doble de linda cuando no está en plan televisivo”, aseguró. Y agregó que esa primera impresión que todos tienen al verla se potencia cuando está natural: “Para mí tiene una segunda impresión de que sos el doble de hermosa cuando estás natural”.

Yoffe recibió los elogios entre risas y agradeció el comentario.

La escena ocurrió en un momento particular de la vida sentimental de Yoffe. En abril, durante una charla en Más que Palabras, la comunicadora había contado que actualmente no está enfocada en buscar una relación.

“Cuando me enamoro soy muy intensa, lo doy todo, pero soy como una montaña rusa. El vínculo a veces no es tan sano al principio porque me saca de foco de otras cosas”, había reconocido. Y fue contundente al explicar su presente: “Por eso digo, prefiero no enamorarme en este momento”.

Natalie Yoffe es una de las conductoras de "Más que palabras"; va los sábados por Asertiva Play. Foto: Leonardo Maine

Después de su divorcio del senador Andrés Ojeda, Yoffe contó que atravesó un proceso de cambios personales, apostó a la terapia y trabajó especialmente en su relación consigo misma.

“Mi corazón está muy bien en este momento”, había dicho a Sábado Show al ser consultada sobre su situación sentimental en abril. En aquella entrevista también explicó qué había cambiado en ella: “El vínculo que tengo conmigo misma. Tuve que trabajar mucho mi amor propio para entender qué cosas me hacen bien y cuáles no; cómo me paro frente a la vida”.

Según contó, está disfrutando más, volvió a salir a bailar y tiene sus prioridades claras. “Estoy muy enamorada de mi trabajo”, había dicho entre risas, aunque también reconoció que “alguna cosita que otra” aparece de vez en cuando.

Así, entre amigos que parecen decidir quién está “al alcance” y candidatos que no siempre llegan a destino, Yoffe se tomó con humor su actual soltería.