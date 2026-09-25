Facundo Moyano llegó más de una hora tarde al programa de Moria Casán y realizó un descargo sobre su escándalo

El sindicalista argentino Facundo Moyano reapareció este viernes en el programa televisivo La mañana con Moria, donde protagonizó un extenso mano a mano con Moria Casán y habló por primera vez en profundidad sobre el conflicto judicial que mantiene con su expareja, Candela Arizaga. El exdiputado defendió su versión de los hechos y aseguró que no cometió ninguno de los delitos por los que está siendo investigado.

Moyano llegó al programa con más de una hora de demora y comenzó su intervención con una referencia religiosa. “Yo no soy un tipo religioso, pero con el último episodio sí. No soy de volver a la iglesia, pero vos dijiste ‘no se explica la fe’”, le dijo a Moria.

Luego explicó por qué había decidido hablar públicamente sobre la causa. “Se hablan muchas cosas que quiero aclarar porque son necesarias y hay cosas que obviamente me molestan. Yo hablo ahora porque no hice nada de los delitos que se me endilgan y yo me puedo bancar que me digan corrupto, que tengo un campo, caballos, qué sé yo”, sostuvo.

La defensa de Facundo Moyano

Durante la entrevista, el sindicalista insistió en que considera injustas las acusaciones que pesan sobre él. “Voy a hablar porque se está diciendo que soy culpable. Yo acepto que no me crean, pero tampoco le creen a Candela, la defienden, pero no le creen”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó las versiones que sostienen que Arizaga habría modificado su relato o llegado a algún tipo de acuerdo. “Dicen que arregló. Y yo tengo que salir a aclarar porque me están acusando de delitos”, expresó.

Moyano fue al programa de Moria y llegó una hora tarde. Por favor no se pierdan la interacción y las caras de Moria. Insólito pic.twitter.com/Twe7D2vqjA — Fefe (@fedeebongiorno) September 25, 2026

Moyano también sostuvo que cuenta con elementos para respaldar su versión: “Siempre estuve tranquilo porque tengo todas las pruebas de que no le pegué a mi novia y que ella tuvo un brote psicótico”.

La causa judicial se inició por el episodio ocurrido el 4 de agosto en el departamento de Moyano, en el barrio porteño de Belgrano. El exdiputado está investigado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

“Yo la vi fiambre”

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se produjo cuando Moyano habló sobre el estado en el que encontró a Arizaga aquella noche.

“Yo lloré anoche y le pedí a Dios, no por ser religioso, pero la quiero mucho a Candela y ella casi se muere. Yo no dije que Candela tuvo un paro porque me quise hacer el héroe. Ella tuvo una experiencia cercana a la muerte y yo la vi fiambre”, relató.

El exdiputado volvió a negar las acusaciones y cuestionó algunos elementos incorporados al expediente. “La verdad es que ninguno de los delitos que se me imputan... no soy culpable, porque si así lo fuera, estaría preso”, afirmó.

"Facundo Moyano":

Por los comentarios sobre su entrevista en #LaMañanaConMoria pic.twitter.com/PHhjbE8dM6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 25, 2026

También apuntó contra un efectivo policial que, según su relato, lo habría golpeado durante el operativo. “Me pegó porque es un cobarde, porque tiene abuso de autoridad y es un corrupto”, aseguró.

“Candela no estaba, había otra cosa adentro de Candela”

Moyano intentó explicar su percepción sobre el estado en el que encontró a su entonces pareja. “Él nunca habló con Candela porque ella no podía hablar. Candela no estaba, había otra cosa adentro de Candela”, sostuvo.

Ante la posibilidad de que se tratara de algún tipo de episodio médico o psicológico, aclaró: “No sé lo que le pasó, si fue un brote, si fue un SM, no lo sé porque no soy médico y me puedo equivocar”.

Según su versión, cuando creyó que Arizaga estaba sufriendo un paro cardíaco decidió llamar a los servicios de emergencia.

Qué investiga la Justicia

En paralelo al expediente principal, la Fiscalía también incorporó una investigación por un presunto incumplimiento de la restricción de acercamiento que pesa sobre Moyano. Según fuentes judiciales, se investiga si el exdiputado se encontró con Arizaga en un hotel pese a la prohibición de contacto.

La situación tuvo además distintas instancias. Un informe del Ministerio Público Fiscal había señalado que no se pudo comprobar, a partir de las cámaras y registros analizados, que Arizaga hubiera estado en el hotel donde se alojó Moyano. Posteriormente, la Fiscalía avanzó con una imputación por desobediencia a partir de nuevos elementos incorporados a la investigación.

Por su parte, Arizaga confirmó recientemente que la relación con Moyano terminó y habló públicamente sobre el vínculo: “Yo sí lo cuidé, no sé si él me cuidó”, dijo.

En La mañana con Moria, Moyano aprovechó el espacio para dar su versión de los hechos. Moria, antes de que comenzara su descargo, le aclaró: “Vos hacé tu catarsis, yo no te hago ninguna pregunta”.