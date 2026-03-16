"Era un engaña pichanga" vs. "no tenés vergüenza": cruce entre los exmaridos Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos

A dos años del fugaz casamiento entre Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos, ambos protagonizaron un cruce de declaraciones sobre la interna de la separación. Todo comenzó con un móvil que el "Rey del Café Concert" dio al programa de Moria Casán desde su casa y ante la pregunta de "la One", Perciavalle hizo picantes comentarios sobre su exmarido y la ruptura. La respuesta de Castilhos no demoró y se hizo a través de un comentario en redes sociales.

El cruce se produjo luego de que Perciavalle participara en el programa La mañana con Moria, donde habló desde su casa de Laguna del Sauce y recordó, con tono distendido, su breve casamiento con Castilhos, celebrado en febrero de 2024 y terminado pocos meses después.

Consultado por Casán sobre los motivos de la separación, el llamado “Rey del Café Concert” fue directo y sugirió que la relación no había sido del todo genuina.

Carlos Perciavalle y algunas de las prendas que se rematarán el 15 de marzo.

“Casados una hora y media y al volver ya me separé. Ya me di cuenta que era todo un engaña pichanga. Que me había actuado un personaje para acompañarme”, comentó el artista definiendo al artista Jimmy Castilhos como "un actor". Según explicó, el vínculo comenzó como un impulso repentino. “Fue un flash amoroso y enseguida me di cuenta de que no era para mí”, añadió.

Perciavalle también contó que la iniciativa del casamiento había sido suya. “Se lo propuse yo. Tuve un ataque de juventud y le dije: ‘Dame el quieto que te voy a poner un anillo de plástico; después te consigo uno de oro’”, recordó entre risas durante la charla televisiva.

Al profundizar sobre el final del vínculo, el actor sostuvo que tomó una decisión tajante cuando percibió que la relación no funcionaba. “Cuando me di cuenta, corté del todo. Si algo o alguien no es una buena persona, corté, ya no existe más en mi vida”, afirmó.

Jimmy Castilhos, en Monarca Atelier Bar. Estefania Leal/Archivo El Pais

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Castilhos, quien reaccionó horas después en su cuenta de Facebook con un mensaje cargado de ironía y reproches. El exmarido del actor compartió un video de una entrevista que él mismo le hizo en 2016 a Perciavalle en la que se refería al consumo de cocaína de parte de Casán y escribió un comentario contundente, al parecer contra ambos.

“Estos son, él y ella, traidores emocionales. La vida te puso donde merecés y rodeado de iguales a vos. No tenés vergüenza alguna de lo que hiciste con Miguel y conmigo, pero todos sabrán quién sos, mi Rey”, disparó.

El mensaje reavivó públicamente una historia que, hasta ahora, ambos habían manejado con discreción. El matrimonio entre Perciavalle y Castilhos había sorprendido en 2024 tanto por la decisión de formalizar la relación como por la rapidez con la que llegó el divorcio.

Durante años, Perciavalle había compartido su vida con Miguel Bermúdez, su histórica pareja durante seis décadas, fallecido en setiembre de 2024.

En la actualidad, Castilhos está radicado en Buenos Aires donde conduce el programa Bien de vivo, en las tardes de radio TU de Aptra.