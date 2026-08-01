El rotundo cambio de vida de Sebastián Estevanez: dejó la actuación para dedicarse al mundo de la construcción

Luego de años de ser uno de los galanes más relevantes de la televisión argentina, Sebastián Estevanez dio un paso al costado. En la actualidad, se dedica a un rubro totalmente diferente: el de la construcción.

Si bien este giro en su vida generó sorpresa y curiosidad, tampoco fue tan inesperado, puesto que fue la realización de un sueño que tuvo durante mucho tiempo. A los 55 años se dedica a la reforma de casas y hasta ayudó a Alejandro Wiebe, alias Marley, a concluir la suya.

“Estoy dedicado a la construcción. No soy obrero, pero me encantaría serlo”, sostuvo el exprotagonista de Dulce amor en una entrevista con Todo pasa (Urbana Play) hace un par de semanas. Consultado por Matías Martin sobre su incursión en el rubro, explicó que está empezando a construir y que para hacerlo hay que rodearse de “un buen equipo de arquitectos, ingenieros, electricistas, plomeros y albañiles”.

“Lo ayudé a Marley a que haga su casa”, reveló y explicó que fue el encargado de asesorarlo sobre dónde comprar insumos y a qué personal contratar: “Le fui armando los equipos de laburo. Es una especie de producción general lo que hago”.

Si bien admitió que extraña la actuación, también entiende que hacer las dos cosas sería difícil por el tiempo que demandan. Lo cierto es que la construcción siempre fue uno de sus mayores sueños y, una vez que empezó a ver la posibilidad de hacerlo realidad, supo que lo que quería era que sus clientes tuvieran una grata experiencia con él y recomendaran su trabajo.

Sebastián Estevanez con el rostro quemado. Foto: Archivo.

Esta no es la primera vez que Estevanez habla públicamente sobre su presente en el rubro de la construcción. En junio de 2025 contó en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina que arrancó con la construcción cuando era chico: “Mi primera casa se la compré a mi mamá, que justo se acababa de separar de mi viejo. La reformé toda y la vendí. Después compré una casa en Vicente López, la refaccioné y la volví a vender. Con el tiempo empecé a ayudar a mis amigos con las reformas y así seguí durante veinte años, y lo hice a la par de la actuación. La verdad es que siempre me gustó todo lo que tiene que ver con negocios inmobiliarios y es lo que hago hoy”.

Su rol es estar en contacto con los proveedores y hasta organizar los equipos de trabajo: “Me llaman de obras con las que no tengo nada que ver para pedirme contactos: ‘Se me tapó la rejilla de la cocina, ¿tenés a alguien?’. Si lo pensás como en una telenovela, mi rol sería el del productor”.

Sebastián Estevanez y Mónica Antonopulos en "Separadas". Foto: Archivo.

Y aunque su trabajo principal está lejos de las cámaras y los tiempos son complicados, reconoció que no descarta la posibilidad de volver a la ficción, pero solamente para traer de regreso a Dulce Amor. “Diego, mi hermano, estuvo hablando con Telefe, estuvieron tratando de negociar y quedó ahí”, contó en junio en diálogo con Intrusos (América TV). “La idea es que sea más en formato de serie y también por ahí hacer teatro”, aseguró, lo cual sorprendió gratamente a todos. Incluso dijo que, en su caso, lo haría “no por la plata, sino por amor, a todo lo que fue, a la gente y al proyecto”.

La Nación/GDA