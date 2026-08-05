El emotivo posteo de una exparticipante de "Gran Hermano" sobre su salud: "No es la noticia que esperábamos"

La vida de muchos exparticipantes de Gran Hermano sigue despertando interés una vez que termina el reality. Las redes sociales les permiten mantener un contacto cotidiano con sus seguidores, quienes acompañan tanto sus nuevos proyectos como los momentos más personales. Por eso, cuando alguno comparte una noticia vinculada a su salud, las muestras de preocupación no tardan en multiplicarse.

Por eso, la publicación de Denisse González, exparticipante de la edición 2023-2024 y pareja del uruguayo Bautista Mascia, generó preocupación entre sus seguidores. En sus redes contó que continúa internada luego de que un control médico de rutina detectara que tenía un nivel extremadamente bajo de plaquetas. La también influencer compartió una actualización sobre su estado de salud a través de sus redes sociales y explicó que, por el momento, deberá seguir bajo observación médica.

La joven, que se hizo conocida en el reality y mantiene una activa comunidad de seguidores en redes sociales, contó que los últimos estudios no mostraron la evolución que esperaba.

"Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6000 (ayer estaban en 8000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo", escribió en una historia de Instagram. "Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí", agregó.

Historia de Instagram de Denisse Gonzalez. Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez

Tras compartir la actualización, González mostró algunos de los regalos que recibió durante la internación, entre ellos cartas escritas a mano, juegos de mesa, pantuflas y pijamas. También agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.

"No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así, lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo", expresó. "Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente. Ustedes son mi mejor regalo", añadió.

Qué le pasó a Denisse González

La exconcursante del reality había revelado días atrás que quedó internada después de que un chequeo anual detectara un cuadro de trombocitopenia, una disminución severa de las plaquetas en sangre.

"Una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3000. Me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa", explicó.

Según contó, no presentaba síntomas que hicieran sospechar el problema y fue un estudio de rutina el que permitió detectarlo a tiempo. Desde entonces permanece bajo tratamiento mientras los médicos intentan determinar el origen del cuadro.

Nota a Denisse Gonzalez y Bautista Mascia, uruguayo ganador del reality show Gran Hermano Argentina, durante la grabacion del programa especial de El Pais Tutti Ftutti, en los estudios de El Pais en Montevideo, ND 20240722 foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Además de actualizar sobre su estado de salud, González aprovechó para remarcar la importancia de los controles médicos periódicos. "A veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de escuchar a la única persona con la que vamos a vivir toda la vida: nosotros mismos. Cuiden su cuerpo", escribió junto a un video en el que mostró el cambio que significó pasar de su rutina habitual a la internación.

La influencer también recomendó prestar atención a señales como moretones, puntos rojos en la piel o sangrados sin causa aparente y consultar al médico ante cualquier síntoma. Mientras continúa internada, permanece acompañada por su familia, su pareja, Bautista Mascia —ganador de Gran Hermano 2023-2024—, y el equipo médico que sigue su evolución.

La Nación/GDA