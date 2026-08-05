La emotiva carta de Magui Prado para recibir los 33 en el año más transformador de su vida

Magui Prado celebró este martes sus 33 años y eligió compartir en redes sociales una reflexión que resumió el momento personal que atraviesa. La periodista de Arriba gente y Subrayado —ambos de Canal 10— publicó un emotivo mensaje acompañado por un carrusel de fotos y videos de los distintos festejos que compartió con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

"Este año fue el más transformador de mi vida. Podría escribir muchas cosas sobre esto, pero hoy solo me sale decir gracias", comenzó escribiendo.

Luego profundizó sobre el presente que vive y el valor que le da a quienes la rodean. "Es enorme la dicha que tengo. Me siento muy amada y eso me conmueve profundamente", expresó.

En el texto también compartió una observación que le hizo una de sus amigas luego de uno de los festejos. "Me encantó ver cómo te amamos tantas personas, es un 'lo estás haciendo muy bien' del universo", le dijo. Prado retomó esa frase para agradecer el cariño recibido: "No sé si lo estaré haciendo bien, pero sí con el corazón entero", expresó.

Destacó que el amor está en las simples cosas, e indicó que las fotos compartidas eran un resumen de 72 horas de gente que quiere celebrándola: "¿Qué más le puedo pedir a la vida?", lanzó.

La comunicadora cerró agradeciendo a sus afectos y también a quienes la acompañan desde hace años a través de su trabajo. "Gracias a todos con quienes conecto todos los días, de todas las formas posibles, por tantos mensajes amorosos con buenos deseos. ¡Con el corazón entero y a por todo!", escribió.

El posteo estuvo acompañado por imágenes de distintos momentos de celebración. Se la vio soplando las velitas junto a su sobrino, compartiendo almuerzos con sus excompañeros de Radio Sarandí, brindando con amigos, bailando y disfrutando de varios encuentros organizados para celebrar su cumpleaños.

Magui Prado celebrando su cumpleaños junto a sus excompañeros de Radio Sarandí. Foto: @maguitaprado

También mostró algunos regalos que recibió, entre ellos uno enviado por sus compañeros de producción de Arriba gente, quienes le dejaron una tarjeta con el mensaje: "Feliz cumple, Magui. Algo dulce para acompañar el café de la mañana".

Más tarde compartió la publicación en sus historias de Instagram y volvió a agradecer las muestras de cariño. "Así celebraron mis 33 las personas que quiero", escribió, antes de destacar la cantidad de saludos que recibió. "De verdad, una locura", agregó.

La reflexión cobró un significado especial porque llega apenas poco después de que Prado abriera su corazón en una entrevista con Protagonistas (Del Sol), donde definió el último año como uno de los más complejos y transformadores de su vida. En esa charla recordó el fallecimiento de su padre cuando era adolescente, habló del apoyo incondicional de sus amigas y reveló que atravesó una separación tras una relación de varios años, además de una mudanza que describió como una decisión familiar muy importante.

En esa misma charla, también se refirió a la posibilidad de ser madre, y dijo que no se había concretado porque eligió no hacerlo en cierta etapa de su vida, aunque confesó: "Siento que es algo que me va a llegar en algún momento".

En paralelo a esos cambios personales, también vivió una etapa de crecimiento profesional: dejó Radio Sarandí después de casi una década para sumarse a Canal 10, donde incluso debutó este año en la conducción de la edición dominical de Subrayado.

Entre los cientos de comentarios que recibió en su publicación se destacaron los saludos de figuras del medio como Noelia Etcheverry, Eunice Castro, Soledad Ortega y Varina De Cesare, que se sumaron a los mensajes de cariño por un cumpleaños que, según la propia periodista, encontró rodeada de las personas que más quiere.