De qué murió Dolly Parton: se confirmó la causa de muerte de la leyenda de la música country a los 80 años

La muerte de Dolly Parton, una de las mayores leyendas de la música country, conmocionó al mundo este martes. La cantante y compositora estadounidense falleció a los 80 años, y en las últimas horas comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre sus últimos días y el problema de salud que atravesó antes de morir.

Parton había sido ingresada el viernes en el centro oncológico Vanderbilt-Ingram, en Nashville, debido a complicaciones en su estado de salud. La artista, responsable de clásicos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, pasó sus últimos momentos acompañada por las personas más cercanas a ella.

Hasta ahora, su familia había comunicado públicamente la muerte sin brindar mayores precisiones sobre qué había provocado el fallecimiento. "Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a aportar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba", expresó su entorno al despedirla en un comunicado difundido en redes sociales.

Ahora se conoció la causa de su muerte. Uno de los asesores más cercanos de Parton confirmó a medios estadounidenses que la cantante falleció “luego de una breve lucha contra el cáncer”. No se informó qué tipo de cáncer padecía ni cuándo había recibido el diagnóstico.

Según informó este martes The New York Times, Parton atravesó esa enfermedad durante un período breve y estuvo acompañada por su círculo íntimo durante sus últimos momentos. La revista People también confirmó la información y señaló que no se reveló el tipo de cáncer que enfrentó la compositora nacida en Tennessee.

La confirmación aporta así un nuevo dato sobre la muerte de una artista que mantuvo los detalles de su estado de salud alejados de la exposición pública.

La despedida a Dolly Parton

Nacida en una familia humilde del sur de Estados Unidos, Parton se convirtió gracias a su voz y su talento como compositora en una de las figuras fundamentales de la música popular de su país. A lo largo de su trayectoria vendió más de 100 millones de discos y dejó canciones que atravesaron generaciones.

Parton era una de 12 hermanos. Su padre trabajaba como aparcero y cultivador de tabaco, mientras que su madre entretenía a la familia con historias y canciones provenientes de la tradición de los Apalaches.

Con los años, la cantante construyó además una imagen inmediatamente reconocible, marcada por sus pelucas rubias, vestuarios brillantes y un sentido del humor que convirtió en parte de su identidad pública. Logró abrirse camino en una industria dominada durante décadas por hombres y se transformó en una de las artistas más influyentes del country.

Su legado trascendió la música. A través de Imagination Library, su programa de promoción de la lectura infantil, impulsó la entrega de más de 200 millones de libros a niños, y también destinó dinero a diferentes iniciativas científicas y médicas, entre ellas investigaciones relacionadas con las vacunas contra el Covid-19.

Dolly Parton en vivo. Foto: Archivo

Tras conocerse su muerte, su sobrino Bryan Seaver publicó un video para comunicar la noticia en representación de la familia Parton y Owens. Allí reveló que la propia cantante le había pedido años atrás que fuera él quien realizara ese anuncio cuando llegara el momento.

“Este anuncio por video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de asimilarlo por completo como una realidad futura”, expresó Seaver, quien además trabajó durante más de dos décadas como jefe de seguridad de su tía.

Parton recibió 11 premios Grammy, un Emmy y el premio humanitario Jean Hersholt de la Academia de Hollywood, entre numerosos reconocimientos a una carrera que se extendió durante más de seis décadas.

También fue conocida por quitarle solemnidad a su propia condición de leyenda. En 2021 pidió al estado de Tennessee que retirara un proyecto para levantar una estatua en su honor y, cuando fue nominada inicialmente al Salón de la Fama del Rock and Roll, intentó apartarse de la consideración porque sentía que no había ganado ese derecho, aunque finalmente aceptó su ingreso.

Su muerte también deja abierto un interrogante alrededor del patrimonio construido durante décadas de música, negocios y proyectos comerciales. La fortuna de Dolly Parton ha sido estimada en unos 450 millones de dólares, y la cantante no tuvo hijos.

Con información de AFP