Murió Dolly Parton a los 80 años, ícono de la música country que compuso "I Will Always Love You" y "Jolene"

La cantante, compositora y actriz estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más influyentes de la música country, murió a los 80 años. La noticia fue anunciada por su familia este lunes a través de las redes sociales oficiales de la artista.

Parton atravesaba problemas de salud desde el otoño de 2025. En setiembre había cancelado una serie de conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas, y también se había bajado de la ceremonia de los Governors Awards, donde iba a recibir el Premio Humanitario Jean Hersholt.

A pesar de esas dificultades, siguió involucrada en distintos proyectos. En los últimos meses participó en el desarrollo de Dolly: An Original Musical, un espectáculo autobiográfico sobre su vida, y en la creación de Dolly Parton’s Threads: My Songs in Symphony, un concierto en el que otros artistas interpretaban sus canciones junto a orquestas sinfónicas.

Nacida el 19 de enero de 1946, en una familia humilde de Tennessee, Parton construyó una carrera que trascendió las fronteras del country. Comenzó a cantar en la radio local durante su adolescencia y, tras terminar el liceo, se mudó a Nashville para dedicarse a la composición.

Su consagración llegó en la década de 1960, cuando comenzó a trabajar junto a Porter Wagoner. Luego desarrolló una exitosa carrera solista, con canciones como “Jolene”, “Coat of Many Colors” y “I Will Always Love You”, tema que escribió y que años más tarde alcanzó una popularidad mundial gracias a la versión de Whitney Houston.

Parton también tuvo una destacada carrera en el cine y la televisión, con títulos como “9 to 5” y “Steel Magnolias”, y fue reconocida por su trabajo filantrópico. Entre otros galardones, ingresó al Country Music Hall of Fame y al Rock & Roll Hall of Fame.

Su último álbum de estudio, Rockstar, fue publicado en 2023. En marzo de 2025 había muerto su esposo, Carl Dean, con quien mantuvo una relación durante décadas.