De las tribunas del Mundial a Orlando: la escapada familiar de Luis Suárez tras el debut de Uruguay

Luego de asistir al debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026, el exdelantero de la Celeste y actual jugador de Inter Miami CF, Luis Suárez, compartió imágenes de una escapada familiar a Orlando.

A través de una publicación en Instagram, Sofía Balbi compartió imágenes de distintos momentos de sus vacaciones. "Días increíbles en familia, sumando momentos", escribió. En las fotografías se los puede ver recorriendo el parque Universal Orlando. La pareja posó en distintas locaciones del Super Nintendo World, una de las áreas temáticas del parque, como la estatua de Donkey Kong y distintos sectores de Super Mario Land

También se tomaron una foto con personajes de la película Cómo entrenar a tu dragón, junto a Delfina, Benjamín y Lautaro, sus tres hijos.

Universal Orlando es uno de los complejos de entretenimiento más visitados de Estados Unidos y en los últimos años amplió su oferta con nuevas áreas temáticas inspiradas en franquicias de cine y videojuegos.

La visita se produce pocos días después de que Suárez fuera visto en las tribunas durante el primer partido de Uruguay en la Copa del Mundo. Aunque se retiró de la selección en 2024, el delantero ha manifestado en varias oportunidades su deseo de seguir acompañando a la Celeste.

Suárez se encuentra disfrutando del receso de mitad de temporada de la Major League Soccer (MLS). El delantero de 39 años continúa siendo una de las principales figuras de Inter Miami, equipo en el que comparte plantel con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

La publicación recibió miles de interacciones y comentarios de seguidores, que destacaron tanto la presencia del exfutbolista en el Mundial como los momentos compartidos junto a su familia. Balbi y Suárez suelen compartir en redes sociales distintos momentos de su vida familiar. La pareja, que se conoce desde la adolescencia y contrajo matrimonio en 2009.