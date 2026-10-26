Conmoción en Maldonado por la muerte de un reconocido periodista: el emotivo adiós de sus colegas

El periodismo de Maldonado está de luto. Gerardo Debali Infante, reconocido periodista, fotógrafo y fundador de Semanario La Prensa, falleció de forma repentina este domingo 25 de octubre, dejando una profunda huella en los medios de comunicación del departamento y, especialmente, en Piriápolis, ciudad a la que dedicó buena parte de su vida y su trabajo.

La noticia de su fallecimiento generó una gran conmoción en el departamento. Varios medios de comunicación de Maldonado informaron sobre su partida con pesar y destacaron su trayectoria, su vocación periodística y calidad humana.

Siempre cámara en mano, Debali era un periodista que se caracterizaba por su cercanía con los vecinos, en especial en las localidades de Piriápolis, Pan de Azúcar y Solís Grande.

La periodista Mariela Cigarán recordó al comunicador por su generosidad y su manera de ejercer el oficio.

"Gerardo Deballi falleció hoy en su Piriápolis querido. Fotógrafo, periodista, inquieto y sobre todo buen anfitrión si te lo cruzabas por Piria, atento con los colegas, presente con la realidad de sus vecinos y orgulloso de mostrar su ciudad y departamento en los medios nacionales e internacionales", escribió.

Debali se mantenía en plena actividad y de hecho, la semana pasada participó de diversas coberturas de eventos en Maldonado.

Gerardo Debali.

Gerardo Debali: Una vida dedicada al periodismo

La vocación de Gerardo Debali por la comunicación comenzó desde muy joven. Su padre, José Pedro Debali Vigil, había fundado en 1980 el semanario Piriápolis, acercándolo al mundo periodístico cuando apenas tenía 12 años.

Aquella experiencia marcaría el comienzo de una trayectoria que combinó el periodismo de proximidad con coberturas de alcance internacional.

El 20 de agosto de 2011, junto a su esposa Rosana Escoz Correa, fundó Semanario La Prensa, una publicación gratuita que comenzó con ocho páginas y una tirada de 2.000 ejemplares, destinada a informar sobre la actualidad de los municipios del oeste de Maldonado.

En agosto pasado, Debali y su familia celebraron los primeros 15 años del semanario, convertido en una referencia informativa para la región.

De Piriápolis a los grandes acontecimientos del mundoSu pasión por la fotografía y el periodismo también lo llevó a recorrer el mundo. Cubrió las Copas América de 1995, 1999, 2011 y 2024, el Mundial de Brasil 2014 y el Mundial Sub-20 de Argentina 2023, donde Uruguay se consagró campeón.

En 2026 protagonizó uno de los despliegues periodísticos más importantes de su carrera: recorrió más de 30.000 kilómetros en 42 días para cubrir competencias internacionales de atletismo, footgolf y la Copa Mundial de fútbol. En esta última integró el reducido grupo de siete fotógrafos uruguayos acreditados con acceso al campo de juego.

Sus viajes más recientes también lo llevaron a Nueva York, donde participó de las actividades por los 25 años de los atentados del 11 de setiembre, y al Vaticano, donde asistió acreditado a una audiencia del papa León XIV.

También estuvo en Valencia, España, acompañando actividades vinculadas al World Paella Day.

En cada una de esas experiencias mantenía una característica que sus colegas destacaron tras su fallecimiento: el orgullo por sus raíces y su permanente interés por proyectar el nombre de Piriápolis y Maldonado más allá de las fronteras uruguayas.

La emisora Cadena del Mar, FM Gente, el sitio Portada, entre otros medios fernandinos, expresaron públicamente su pesar por la noticia y recordó el compromiso de Debali con las comunidades del oeste de Maldonado.