Cindy Crawford despidió a su hijo Presley Gerber con una emotiva carta: “Hasta que nos volvamos a encontrar”

Cindy Crawford se expresó públicamente tras la muerte de su hijo, Presley Gerber, el pasado 20 de septiembre. La supermodelo compartió un mensaje en redes sociales para manifestar el dolor de su familia por la pérdida del joven, de 27 años, quien falleció en una residencia de rehabilitación de Santa Mónica, en Los Ángeles.

Según los reportes oficiales, la causa de muerte fue un paro cardíaco provocado por una sobredosis accidental. Desde entonces, la familia había mantenido un perfil bajo y evitado hacer declaraciones ante los medios.

La exmodelo rompió el silencio casi un mes después del suceso: Crawford utilizó una fotografía de Presley en blanco y negro, donde el joven aparece con alas de ángel, para acompañar sus palabras. La declaración oficial, publicada por la madre en Instagram, manifiesta el estado actual de sus allegados. “Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano”, afirmó la mujer.

El comunicado incluye a Rande Gerber, padre del joven, y a Kaia Gerber, su hermana, quienes atraviesan este proceso de duelo. La familia expresó su gratitud por los años compartidos junto a Presley. “Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, añadió Crawford en la publicación digital.

La supermodelo destacó las virtudes de su hijo en su mensaje, donde la mujer describió al joven como un alma dulce que despertó afecto en su entorno cercano y también en personas desconocidas. “Estamos muy orgullosos de cómo vivió en este mundo, con bondad y vulnerabilidad”, sostuvo. Estas palabras reflejan el orgullo de los padres ante la personalidad del fallecido.

Captura de pantalla de Instagram.

La familia solicitó respeto y privacidad durante el periodo posterior a la pérdida para afrontar la situación de la mejor manera posible. Este pedido encontró eco en sus seguidores, quienes respetaron los tiempos de los seres queridos durante el último mes. La publicación agradece además el respaldo de la comunidad digital.

“Agradecemos la inmensa muestra de amor y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor”, detalló Crawford en su red social. La comunicación oficial termina con una despedida hacia su hijo, titulada bajo la firma de los integrantes del núcleo familiar. “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amaremos por siempre. Mamá, papá y Kaia”, cerró el mensaje.

La tragedia de Presley Gerber generó impacto en internet desde el instante en que trascendió la noticia en septiembre pasado. La confirmación oficial mediante este posteo cierra un periodo de silencio absoluto por parte de los familiares.

La Nación/GDA.