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Murió a los 27 años Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford: el comunicado de la familia

Aunque no se hizo pública la causa de la muerte, el joven se encontraba en un centro de rehabilitación por sus problemas de adicciones y salud mental.

21/09/2026, 08:18
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Fallece a los 27 años Presley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford
Fotografía de archivo, tomada en marzo de 2024, en la que se captó a la modelo estadounidense Cindy Crawford junto a su hijo Presley Gerber
Foto: ALLISON DINNER/EFE

El modelo estadounidense Presley Gerber, hijo de la famosa supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo a los 27 años, anunció un representante de la familia.

No se ha comunicado la causa de la muerte, pero el joven se encontraba en un centro de rehabilitación, según el aviso de defunción disponible en el sitio web del médico forense del condado de Los Ángeles.

El comunicado tras la muerte de Presley Gerber

Rande, Presley y Kaia Gerber
Rande, Presley y Kaia Gerber
Foto: captura de video

"La familia pide que se respete su intimidad en esta difícil situación", indicó el agente de Cindy Crawford, citado por los medios CNN y TMZ.

Nacido en 1999 en California, Presley Gerber era uno de los dos hijos de Cindy Crawford y Rande Gerber. Al igual que su hermana Kaia Gerber, había comenzado muy joven, a los 16 años, en el mundo del modelaje.

En los últimos años, había hablado abiertamente en las redes sociales sobre sus problemas de adicción a las drogas y su frágil salud mental.

AFP

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