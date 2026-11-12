Cata Ferrand visitó a Fede Buysan en la radio y reveló en qué aspecto doméstico el periodista es "incapaz"

La actriz y conductora Catalina Ferrand sorprendió este jueves con una visita a los estudios de El Espectador Deportes, donde participó de "El pase", el segmento distendido que reúne a los integrantes de La mañana del fútbol y Convocados. Allí compartió micrófono con su esposo, Federico Buysan, además de Gonzalo Delgado y Fernando Corchs, y protagonizó una divertida charla que dejó al descubierto algunas intimidades de la pareja.

El encuentro comenzó con un pequeño conflicto doméstico. Ferrand contó que había llegado a la emisora acompañada de Yuya, la perra de la familia, pero que Buysan le había impedido ingresar con la mascota al estudio.

"Yo venía con la perra feliz y me dijo: 'No, acá no, sacala'", relató entre risas. Finalmente, la actriz pudo sumarse a la mesa y aseguró que es una fiel seguidora del segmento radial.

"El pase me parece lo mejor de los programas. Lo consumo a full", comentó, y destacó el humor y la espontaneidad de los comunicadores. "Si vamos a ser políticamente correctos en todo lo que hagamos, es un embole. Hay que jugársela", añadió.

Pero el momento más divertido llegó cuando la conversación derivó hacia la distribución de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares.

Ferrand contó que buena parte de su rutina está dedicada a resolver asuntos cotidianos de la casa y de sus hijas. Como ejemplo, mencionó que debía conseguir una consulta con un traumatólogo para una de las niñas, que sufrió una fractura, y aprovechó para recordárselo a su esposo en vivo.

Cuando surgió la pregunta sobre si las madres hacen más que los padres, la conductora lo dio por sentado. "Esa es una pregunta infantil", dijo entre risas. Corch acotó que no le gusta hablar de "ayudar" en el hogar, porque considera que las responsabilidades deben ser compartidas.

"Fede es de los que me dice: '¿Querés que te compre algo? ¿Querés que te saque al perro? ¿Querés que te baje la basura?'", comentó, cuestionando con humor esa forma de encarar las obligaciones familiares.

De todos modos, aclaró que comprende las exigencias laborales de Buysan y que asume buena parte de las tareas con gusto.

"Entiendo el lugar que ocupa él a nivel laboral y lo exigido que está. Por eso me parece que en la casa es un equipo y yo asumo un montón de cosas que me detonan el cerebro, pero entiendo que él no tiene la capacidad", expresó.

La frase provocó las risas de sus compañeros, que le hicieron notar que había comenzado justificando al periodista por su intensa actividad profesional y había terminado cuestionando sus habilidades domésticas.

Ferrand redobló la apuesta: "Fede tiene toda la capacidad con el micrófono, tiene muchísimas incapacidades hogareñas".

Las fotos de la boda de Federico Buysan y Catalina Ferrand. Foto: redes sociales

La actriz reconoció también que es muy perfeccionista y que prefiere encargarse personalmente de determinadas tareas porque considera que las hace mejor.

"Para mí es el periodista número uno del Uruguay", aseguró sobre su esposo, antes de lanzar otra humorada: "Pongo en la balanza y digo: bien, el tipo es el uno en algo y acá flojea, pero todo bien, lo hago yo".

También señaló que Buysan es muy distraído y que no siempre pone demasiada voluntad para resolver los asuntos de la casa.

Ferrand habló luego del sentido del humor del periodista sobre sí mismo. "Nosotros con Fede nos reímos mucho todos", aseguró, y contó que en el hogar son frecuentes las bromas sobre sus distracciones y sus costumbres.

Entre otras anécdotas, mencionó las visitas de Buysan al supermercado, que, según dijo, ocurren aproximadamente una vez cada dos meses y suelen terminar con compras desmesuradas.

"Trae más cosas de las que entran en la heladera", comentó.

El otro Buysan: un hombre feliz en casa y lejos del fútbol

Más allá de las bromas, la actriz también tuvo palabras muy cariñosas para su esposo y destacó su compromiso con la familia.

Contó que, pese a su intensa actividad en los medios, Buysan disfruta especialmente de llegar a su casa y desconectarse del ambiente deportivo.

"Él llega, se saca todas las cacharpas, mete remera y es feliz. Yo me doy cuenta de que es un tipo feliz, llega a casa feliz y le encanta desenchufarse", expresó.

Federico Busyan. Foto: Captura de Instagram @fede_buysan.

También reveló que, durante las vacaciones, el periodista procura mantenerse alejado del fútbol y que no está permanentemente pendiente de las redes sociales.

En familia, agregó, suelen pedirle que deje de lado las obligaciones profesionales para compartir una película o una serie.

En ese contexto, Ferrand contó que estuvieron muy pendientes de Gran Hermano Uruguay, debido a que una prima de sus hijas participó del reality de Canal 10. La experiencia, aseguró, generó una verdadera revolución familiar.