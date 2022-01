Martín Fablet aclaró su consejo para "prevenir" violaciones: "No me arrepiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Fablet ha estado en la mira en redes sociales luego de que "como padre" se preguntara sobre la sensatez de recomendar a las chicas mayor recato en sus publicaciones de Instagram o en la vestimenta para ir al boliche. "No me hagas trompita en Instagram, no me hagas videítos moviendo la colita’", dijo.

Andanas de usuarios de Twitter criticaron al comunicador de "Las cosas en su sitio", entre ellos, varias comunicadoras como Patricia Madrid, María Noel Marrone o Sofía Romano.

Luego de la tormenta de mensajes, Fablet no volvió a hacer referencias al tema en Las cosas en su sitio (Radio Sarandí). Este miércoles, limitó su participación a su segmento: "El corte de la mañana", en el que presenta temas musicales y aborda anécdotas sobre bandas y temas musicales.

Apenas hubo lugar para una broma con Juan Miguel Carzolio. Como el segmento no tiene sponsor, Carzolio comentó: "Ayer nos quedamos sin sponsor. Y volvimos hoy. ¿Cómo hacemos para conseguir un sponsor con la cultura de cancelación cayendo sobre usted?", preguntó a Fablet.

"¿Martín Fablet y cia?", consultó Carzolio en referencia a la empresa de tecnología de su compañero. "Ni eso", respondió Fablet antes de pasar rápidamente al tema del segmento, dedicado a la banda Van Halen.

En Algo contigo (Canal 4), Fablet reafirmó sus consejos. Citó como referencia un comentario que había hecho el periodista argentino Baby Etchecopar, quien había asegurado tiempo atrás: "Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un tatuaje y haciendo trompita hay una provocación".

"No lo hago mío (el comentario de Baby). Pero mi mensaje era: no nos juguemos tanto, no nos visualicemos tanto".

Fablet se declaró afín a la conquista de derechos en favor de la mujer de los últimos años.

"Lo quiero acompañar con protección y prevención. Si eso es ser un hijo de mil puta, bueno lo soy. Pero voy a seguir dando ese consejo de "cuidate, no te regales", complementó.

"Obviamente, el hombre es el respnsable de la violación, de la muerte y del matrato. A ese vamos a tener que contenerlo y buscarle la vuelta. Pero por ahora está resultando difícil eso. Lo que quiero es proteger lo mismo que proteger vos, que son nuestros seres queridos. La forma que yo entiendo de acompañamiento a lo que se ha logrado, que los derechos de la mujer, es pidiendo una protección extra de cuidado. Eso es lo que quise decir. Es lo que pienso. No me arrepiento, ni pido disculpas", dijo Fablet.

Sobre las repercusiones críticas del suceso, criticó que hubo quienes enviaron mensajes a su hija. De 58 años, Fablet es padre de dos hijas.