Periodistas y comunicadoras reaccionaron a los dichos de Fablet: "peligroso" e "ignorante"

Los comentarios de Martín Fablet tras la violación grupal de la que fue víctima una mujer en Montevideo, continúan dando que hablar.

Luego de que el comunicador se preguntara, en el programa Las cosas en su sitio, si no era válido dar el "consejo" de no hacer "trompita" en Instagram o no salir a bailar con una pollera corta, las redes sociales se llenaron de comentarios de rechazo y desaprobación. Y muchos de ellos fueron de periodistas y comunicadoras mujeres.

Patricia Madrid, fiel a su estilo frontal, se expresó en Twitter con un mensaje gráfico. Junto a la palabra "Trompitaaaaaaa", adjuntó la imagen de una mano que levanta el dedo mayor.

María Noel Marrone respondió a un tuit y allí calificó a los comentarios de Fablet como "peligrosos". "Tampoco acompañarnos con comentarios peligrosos como los de Fablet. Hay mucho que aprender y se puede lastimar más con cabezas así", reflexionó ante la publicación del psicólogo Alejandro De Barbieri, que pedía no dejar solas a las mujeres pero que tampoco quedaran solos los hombres.

Tampoco acompañarnos con comentarios peligrosos como los de Fablet. Hay mucho que aprender y se puede lastimar más con cabezas así — Nole Marrone (@NoleMarroneok) January 25, 2022

La comunicadora y periodista deportiva Sofía Romano reclamó que en la radio haya más espacios para las mujeres. "Así evitamos cuestionamientos retrógrados, conservadores e ignorantes que lo único que hacen es exacerbar la violencia", manifestó.

Más mujeres en las radios, por favor. Es necesario que ocupemos roles de calidad en los medios si queremos cambiar y (de) construir desde el lenguaje. Así evitamos cuestionamientos retrógrados, conservadores e ignorantes que lo único que hacen es exacerbar la violencia. — Sofía Romano (@alcafecafe) January 25, 2022

La ex integrante de La letra chica, Ana Matyszczyk, reflexionó en profundidad sobre los hechos y tildó las palabras de Fablet de "barbaridad": "Que haya usado un micrófono para decir tanta barbaridad, es un indicador más —de los tantos— de cómo ese discurso está instalado y normalizado. Eso no se desconstruye en base a puteadas a Fablet, sino con una abstracción de la gravedad de lo que se dijo y mucho trabajo colectivo".

Que haya usado un micrófono para decir tanta barbaridad, es un indicador más -de los tantos- de cómo ese discurso está instalado y normalizado. Eso no se desconstruye en base a puteadas a Fablet, sino con una abstracción de la gravedad de lo que se dijo y mucho trabajo colectivo — Ana Matyszczyk (@analiamaty) January 26, 2022

Sin mencionar directamente al comunicador, Annasofía Facello también hizo referencia a aquellos que piensan que cambiar la forma de vestir o de moverse de las mujeres es una solución al problema de la violencia de género. "¡Ah! No, ¡tienen razón! La mejor solución es quedarnos en casa, usar burqa y salir unicamente acompañadas. Así no nos exponemos a los peligros del bosque", ironizó la conductora de Bake Off Uruguay.

Ah! No, tienen razón! La mejor solución es quedarnos en casa, usar burqa y salir unicamente acompañadas. Así no nos exponemos a los peligros del bosque. — Annasofia Facello (@annasofiaok) January 25, 2022

Paula Scorza, que integra el equipo de Desayunos Informales en Canal 12, criticó la sensatez de los "consejos" de Fablet. "Un consejo sensato no es que no haga trompita o que no use pollera corta. Un consejo sensato es QUE NO VIOLE, SEÑOR", escribió.