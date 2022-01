Se tomó muestra de ADN a menor emplazado por violación grupal; esperan orden judicial para los dos adultos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se tomó una muestra de ADN del menor de edad emplazado por la violación grupal que una joven denunció este domingo, informó este martes Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País desde Fiscalía.

Según explicaron, el fiscal no consultó al menor si estaba dispuesto a hacerse la prueba voluntariamente o no, sino que se solicitó la orden judicial, ante lo que el emplazado no opuso resistencia.



Por otra parte, a los dos adultos implicados en el caso se les había consultado si estaban dispuestos a ceder voluntariamente una muestra de ADN, ante lo que se negaron. A raíz de esto, se solicitó una orden al Poder Judicial.

Fiscalía está a la espera del resultado de la muestra del menor de edad y de la autorización para realizársela a los mayores.