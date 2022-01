Los tres hombres detenidos por violación grupal quedaron libres pero emplazados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los tres hombres que se encontraban detenidos, dos mayores de edad y uno menor, tras una denuncia de violación grupal, se encuentran libres, pero emplazados y a disposición de la Justicia mientras continúa el proceso de investigación, informó Telemundo y confirmó El País.

"Quedar emplazados es que se fije domicilio y quedar a disposición de la Fiscalía para ser investigados", indicó a El País la fiscal del caso Sylvia Lovesio. "Esto recién comienza, la chica hizo la denuncia hace 24 horas", expresó.



La fiscal indicó que se activó todo el protocolo de actuación para recepcionar las pruebas y así poder imputar "a las tres personas personas denunciadas, si es que fueron las tres, a una o a dos", dijo.

"Para eso se requiere que la víctima sea vista por ginecólogo, psicólogo, psiquiatra y por un médico forense. Además todos los informes que se pidieron en forma urgente, pero que demoran, porque obviamente es todo un procedimiento científico, que son sobre el cotejo de muestras de ADN", dijo.



Lovesio indicó que esta prueba es clave en este tipo de delitos y que es necesaria para poder pedir la formalización de la investigación y la imputación de quien correspondiera.

"Para poder disponer de una prueba de ADN se la tengo que pedir al juez. Que se los intime o se los conduzca, en su defecto, a Policía Científica a extraer la muestra de ADN, pero en este momento eso no lo puedo hacer porque tengo que preservar los derechos de la víctima y las evidencias que tengo", dijo.



En ese sentido, la fiscal explicó que primero tiene que tomar la declaración a la mujer para saber qué participación tuvo cada una de las personas denunciadas. "La víctima en este momento está siendo asistida por una psicóloga de la Unidad de Víctimas y Testigos y lo que me decía es que, menos de 48 horas de haber sido brutalmente abusada, no estaba en condiciones de declarar", dijo. "Le tengo que dar su tiempo y su espacio para que pueda contar lo que vivió", agregó.

La mujer relató a la Policía que en la noche del sábado salió junto con una amiga a un local bailable de la zona de Cordón. En el lugar conoció a un hombre que la invitó a la casa.



Cuando estaban juntos, dos hombres más ingresaron a la habitación y abusaron de ella, contó a la Policía. Los médicos que la vieron constataron la violación, informaron fuentes del caso a El País.