El polémico consejo "como padre" de Martín Fablet tras violación: "No me hagas trompita en Instagram"

La violación grupal denunciada el fin de semana por una mujer en la zona de Cordón ha conmocionado a los medios y las redes sociales. En el programa radial Las cosas en su sitio, abordaron el tema y Martín Fablet arriesgó una polémica opinión.

"Dejame pudrirla un poco", dijo a sus compañeros Iliana Da Silva y Juan Miguel Carzolio. "La sociedad está teniendo un problema importante y te puede pasar esto. Voy a hacer el comentario de Nico Repetto y de otros comunicadores a los que los mataron. Voy a repetirlo para que me maten. Lo hago como padre", prosiguió el comunicador de 58 años y padre de dos hijas.

"Viendo esta realidad en la que vivimos y en la que te puede pasar esto, y sufriría muchísimo si a cualquiera de mis hijas les pasara, ¿no es un consejo el de ‘no me hagas trompita en los Instagram esos que sacás, no me hagas videítos moviendo la colita’? Estoy preguntando, no lo estoy diciendo, ni recomendando”, expresó.

"Sí vas a Jackson (el boliche) esa pollerita tan corta capaz capaz que no está bueno que la lleves, es una pregunta que me hago atendiendo a la realidad que vivimos. ¿Es sensato recomendar eso?”, se preguntó.

Aunque luego Fablet concedió en que las mujeres tienen derecho a "hacer la trompita" que quieran o usar la "pollerita" que deseen y "no por eso deben ser violadas", aclaró: "Lo que quiero decir es: no tentemos a cuanto degenerado hay en la vuelta".

Si bien el debate no levantó temperatura, Carzolio y Da Silva se mostraron en desacuerdo con la postura de Fablet. En redes sociales, hubo varias muestras de desaprobación a los dichos del comunicador.

También se leyeron mensajes de la audiencia, algunos que condenaron los dichos del conductor y otros los aprobaron.

"A veces me puede parecer sensato algunos consejos", añadió Fablet. Comparó la situación con el robo y como las "víctimas" pueden "tentar" a los ladrones. "Salgamos de la violación, el tema de la ostentación puede ser un problema. El sentido común qué te dice: no seas nabo, no andes con auto caro, no andas con Rólex... porque te la van a dar. Tenés derecho a hacerlo, pero ¿el sentido común qué te dice?".

Carzolio enmarcó la situación en la pérdida de valores. Da Silva comentó que la mayoría de los casos de abuso ocurren dentro del hogar.