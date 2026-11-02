Annasofía Facello recordó su experiencia laboral más incómoda: "Hubo gritos y mucha discordia"

Annasofía Facello habló sobre su recorrido profesional y recordó una de las experiencias más tensas que le tocó atravesar durante un trabajo como actriz. La anécdota surgió en Algo que decir, el programa de Canal 12, cuando el conductor Pablo Fabregat preguntó a los invitados por situaciones incómodas que hayan vivido a lo largo de su carrera.

La comunicadora explicó que, en general, suele llevarse bien con las personas con las que comparte proyectos y que encara cada oportunidad laboral con entusiasmo. "Me siento una bendecida por poder trabajar de lo que me gusta, es un privilegio. Entonces, siempre voy como muy contenta", comentó. Sin embargo, reconoció que no todos los ambientes laborales son iguales.

Al recordar una situación que vivió durante un rodaje, Facello contó que tuvo que trabajar en un clima de tensión, marcado por los conflictos entre integrantes del equipo. "Me pasó de estar en una situación en donde hubo gritos y mucha discordia. Me acuerdo de haberme tensado, de estar muy incómoda", relató.

Aunque aclaró que no se trató de un problema puntual que esa persona hubiera tenido con ella, reconoció que el episodio la llevó a preguntarse por qué debía trabajar en esas condiciones. "Me pregunté: '¿Por qué esto va a ser así? ¿Esto es así, la profesión que yo elegí cuando estudiaba?'", recordó.

Annasofía Facello. Foto: Bruno Nogueira.

La actriz también reflexionó sobre las diferencias de personalidad y de manejo que pueden existir en el ámbito artístico. "Los actores a veces tienen egos diversos", señaló, y agregó que en algunas ocasiones se encuentra con personas frente a las que llega a sentirse "un bebé de pecho".

De todos modos, Facello aclaró que aquella experiencia no representa la mayoría de sus trabajos. Por el contrario, aseguró que después tuvo otras vivencias muy positivas y destacó especialmente el ambiente que encontró en Carne, la última película que estrenó.

"Cada lugar tiene su distinto ambiente de trabajo. Una película independiente tiene totalmente otra forma de trabajar, mucho más amorosa", valoró. Finalmente, resumió el aprendizaje que le dejó aquel episodio de tensión: "De todo se aprende. Así que agradecida con lo bueno, con lo malo, todo es para aprender".