Andy Vila eliminó un video de su hijo Mateo y explicó el motivo: "Nada más lejos que provocar a Argentina"

A pocos meses de haber sido madre de Mateo, la comunicadora Andy Vila usó sus redes sociales para explicar por qué eliminó una publicación de su cuenta. En una serie de historias de Instagram, la influencer uruguaya explicó los motivos.

Mientras se preparaba un café, y con su bebé en el cochecito a pocos centímetros, la comunicadora explicó en una serie de videos publicados en sus redes sociales el motivo para borrar su publicación.

“Les quiero contar algo que nos pasó ayer, que me dio un rechazo”, comenzó Vila su descargo en sus redes sociales.

“Yo no soy de borrar los contenidos que subo, pero ayer lo subí y al ratito lo borré porque vi lo que se estaba generando en ese video, y no me gustó nada”, agregó.

“Subí un video de Mateo con un body de Uruguay con las cuatro estrellas, muy tierno, poniendo ‘al final perdimos con el Campeón del mundo’, como diciendo no estuvo tan mal. Al final empatamos con la revelación del mundial, Cabo Verde. O sea, nadie nos saca las cuatro estrellas, y eso generó una ola de comentarios, de pocos, pero después, en esos comentarios empezaron a generar subcomentarios”, explicó.

“Y la verdad, nada más lejos que ser una provocación a Argentina”, aclaró. “Tengo familia en España. Incluso me hubiese gustado que gane Argentina. Por Messi, me volví fan de Scaloni, porque vivo en una ciudad que está llena de argentinos y hubiese sido una fiesta. Tengo muchos amigos argentinos, viví en Argentina y estudié en Argentina. O sea, imagínense, muy lejos de ser una provocación con Argentina. De hecho, no me gusta nada cuando se genera eso de Uruguay y Argentina. No le veo el sentido. Pero nada, rivalidades del fútbol que yo no entro, y que nunca hubiese sido la intención al intención de entrar”, dijo.

“Así que nada, cuando empezó a generar todo eso en un video de Mateo que es un bebé, lo borré. Lo saqué. Nada, me parece una lástima que se genere eso”, concluyó el video.

En otro video publicado en sus historias de Instagram, Vila respondió varios mensajes que hablaban de la violencia de los padres en el baby futbol.

Andy Vila con su bebé Mateo. Foto: Archivo. Foto: Captura.

“Estaba leyendo sus mensajes”, comenzó. “La violencia no es solamente de argentinos a uruguayos, también es de uruguayos a argentinos. Y lo que se generó en ese video que borré fue justamente eso. Uno escribió un mensaje, otro replicaba, y otro replicaba, y se generó una ola de agresiones horrible. Y yo me pregunto, si genera eso el body de un bebé, porque no fue más que eso, de las cuatro estrellas y decidir justamente perdieron, y muchos se adjudicaron que ese video iba a generar pica entre uruguayos y argentinos. O sea, nada que ver. Pero bueno, muchos lo tomaron así”, dijo.

“¿Qué pasa cuando un niño sale con una camiseta de fútbol? ¿Qué pasa en el baby futbol? Me escribían varias madres diciendo: cuando te toque con Mateo vas a ver las cosas que dicen los padres y las madres, y vas a ver de dónde sale toda esa agresión y toda esa violencia. Nada, me da mucha pena”, agregó.

Vila también publicó en sus historias de Instagram la foto de su bebé Mateo que tuvo que eliminar, junto a una reflexión de lo ocurrido.

Historia de Instagram de Andy Vila. Foto: Instagram @andyvila

“Si esta imagen tan dulce y muy uruguaya te dan ganas de pelear o sentís provocación sólo porque tiene las cuatro estrellas, o porque nos consolamos con que fuimos eliminados del mundial con el Campeón del mundo es porque hay algo que está muy mal”, escribió junto a la imagen de su bebé.

“Al final me da miedo que cualquier niño salga a la calle con una camiseta de fútbol y vuelva sano a su casa… Para pensar no? ¿Se podrá volver a disfrutar de este deporte sin tanta violencia?", cerró Vila su reflexión.