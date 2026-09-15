Alfonsina Maldonado presentó "Las Huellas del Fuego": "Mi historia es la historia de mi país"

El cine Life Cultural Alfabeta recibió este lunes la avant premiere de Las Huellas del Fuego, el documental que cuenta la historia de la atleta ecuestre uruguaya Alfonsina Maldonado. La función se realizó a sala llena y contó con la presencia de la propia protagonista, el productor Ramón Candino y el director Julián Dabien.

La actividad tuvo como presentadora a Claudia García, quien acompañó el encuentro y dio paso a las palabras de los responsables de la producción. Tanto Maldonado como Dabien y Candino agradecieron a los presentes por acompañar el estreno de la película, que llegó este 14 de setiembre a Disney+.

Avant premiere de "Las huellas del fuego".

Maldonado señaló además la oportunidad de que su historia pueda llegar a una audiencia regional a través de la plataforma de streaming. "Agradecerle a Disney que nos dio la oportunidad de estar en toda América Latina. Es un sueño, un logro y un orgullo. Mi historia es la historia de mi país", expresó la deportista.

Enseguida, Claudia destacó que Maldonado es la primera mujer protagonista de un documental integrante de la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

La atleta recordó entonces cómo se enteró de reconocimiento: "Me dijo mi entrenador, que integra el plantel olímpico español, que era la primera deportista FEI que tiene un documental a nivel mundial. Y sin lograr una medalla", comentó entre risas.

Finalmente, Maldonado también aprovechó la ocasión para anunciar que ya tiene un nuevo objetivo deportivo: "Tengo otro desafío, que son los Juegos de Los Ángeles 2028".

María Victoria Franca, Alfonsina Maldonado, Julián Dabien y Janet Andrada.

Las Huellas del Fuego es una producción de ESPN Films en colaboración con Neto Films que recorre la vida personal y deportiva de Alfonsina Maldonado y la sigue en una de las competencias más exigentes de Sudamérica: un recorrido a caballo por la Patagonia argentina, donde el desafío físico se entrelaza con un profundo proceso personal.

A través de paisajes imponentes, testimonios íntimos y un acceso cercano a la vida de su protagonista, la película aborda las heridas del pasado, la perseverancia y la capacidad de transformar el dolor en esperanza.