09UY: 30 jóvenes diseñadoras llevaron la identidad uruguaya a la pasarela y sorprendieron con nuevas tendencias

El histórico edificio del Museo del Gaucho y de la Moneda se transformó en una gran pasarela para recibir 09UY, un desfile que reunió los proyectos de egreso de 30 diseñadoras de la Licenciatura en Diseño de Modas de la Universidad ORT Uruguay y que propuso una reflexión sobre la identidad, la creatividad y el futuro de la moda nacional.

La propuesta fue impulsada por las estudiantes, entre ellas Belén Pintos y Valentina Cadimar, quienes encabezaron un proyecto completamente autogestionado, encargándose junto al resto del colectivo de la producción, la logística y la búsqueda de apoyos para concretar el evento.

Bajo el concepto "09", en referencia al prefijo telefónico de los celulares en Uruguay como un llamado a hacerse escuchar y ganar visibilidad dentro de las industrias creativas, las jóvenes presentaron siete colecciones conceptuales inspiradas en distintas problemáticas sociales y culturales del país.

Colección en 09UY. Foto: Fer Dacunda.

Entre ellas se destacó Rastro, una propuesta que explora el vínculo entre el campo y la ciudad mediante estampas basadas en imágenes aéreas del territorio agrícola y una paleta de tonos cálidos y orgánicos. También sobresalió Ataraxia, que aborda el proceso emocional de los jóvenes del interior que emigran a Montevideo para estudiar, combinando denim con intervenciones metálicas para representar esa transición.

Las diseñadoras en el cierre de la pasarela. Foto: Sergio Rezano.

Además de la moda, el desfile incorporó música en vivo y producción audiovisual, reforzando el carácter interdisciplinario de una puesta en escena concebida íntegramente por las propias estudiantes.

Martín Cáceres, invitado especial

Uno de los asistentes que más llamó la atención fue Martín "Pelado" Cáceres, quien desde su regreso a Uruguay para incorporarse a Juventud de Las Piedras viene mostrando una faceta cada vez más vinculada al diseño de moda.

El exdefensor de la selección uruguaya apareció con un llamativo look total black, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la noche y despertando el interés de los asistentes.

Durante el evento contó que todavía se considera un principiante en este universo, aunque disfruta de aprender y experimentar.

"Un poquito de atrevido me estoy metiendo en este rubro, que no sé si es el mío, pero contento. Para la gente que trabaja y estudia en Uruguay, que un representante del fútbol venga a un desfile así llama la atención", expresó.

El look total black del Pelado Cáceres en un desfile de la ORT. Foto: redes sociales

Cáceres explicó que su interés por el diseño nació durante su relación con la diseñadora puertorriqueña Hannah Gabriela Armstrong, formada en Florencia.

"Todo empezó, sinceramente, por mi ex, que estudió diseño de moda en Florencia. Le seguí un poquito los pasos en base a lo que ella aprendía", comentó.

El exjugador de Juventus, Barcelona y Los Angeles Galaxy reveló además que durante su etapa en Estados Unidos compró máquinas de coser y comenzó a estudiar moldería para desarrollar sus propias prendas.

Ese aprendizaje hoy se refleja en la cuenta de Instagram @martincaceresuy, donde comparte diseños deportivos confeccionados por él mismo y documenta su proceso creativo.

"Me estoy metiendo y tratando de estudiar un poquito, ver cómo se maneja todo. Así que estoy contento de poder venir y disfrutar del desfile", concluyó.

Con una convocatoria que reunió a referentes de la moda, el diseño y distintas áreas de la cultura, 09UY se consolidó como una vidriera para una nueva generación de creadoras que busca abrirse camino desde la innovación, la autogestión y una mirada profundamente vinculada a la identidad uruguaya.